25-latek odpowie za zabójstwo Data publikacji 24.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci wspólnie z prokuraturą wyjaśnili okoliczności śmierci 47-letniego mieszkańca Olsztyna. Bezpośrednio po tragicznym zdarzeniu został zatrzymany 25-letni członek rodziny 47-letniego mężczyzny, który usłyszał zarzut zabójstwa. Ponadto 25-latek odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W niedzielę rano, 22 maja 2022 r. oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który z poważnymi obrażeniami ciała został znaleziony przed jednym z domów na terenie miasta. Natychmiast na miejsce wezwano służby ratunkowe. Niestety pomimo udzielonej pomocy 47-latek zmarł.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora m.in. wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ujawnione ślady. Od samego początku podejrzewano, że do śmierci mężczyzny przyczyniła się inna osoba. Do wyjaśnienia sprawy zatrzymano 25-letniego mieszkańca Olsztyna, członka rodziny zmarłego.

Wyjaśnieniem okoliczności śmierci 47-latka zajęli się funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy już na miejscu zdarzenia wykonali szereg czynności. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalili jego prawdopodobny przebieg. W jednym z domów na terenie Olsztyna miało dojść do awantury między mężczyznami, w trakcie której 25-latek kilkukrotnie ugodził nożem 47-latka. Jak się później okazało, rany były na tyle poważne, że doprowadziły do śmierci mężczyzny. Policjanci w trakcie sprawdzania posesji zabezpieczyli narzędzie zbrodni, które zostało znalezione w pobliżu domu.

Interweniujący policjanci zatrzymali 25-latka bezpośrednio po zdarzeniu. Mężczyzna był agresywny i swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla siebie oraz innych osób. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Tam 25-latek zaatakował policjantkę oraz pielęgniarkę. Mężczyźnie pobrano krew do badań laboratoryjnych w celu ustalenia czy w chwili zdarzenia był on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Ostatecznie trafił do policyjnego aresztu.

W poniedziałek. 23 maja 2022 r. 25-latek został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty zabójstwa oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, do których się przyznał. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Tego samego dnia sąd wobec 25-latka zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratur Rejonowa Olsztyn-Południe.

(KWP w Olsztynie / sc)

Na poniższym filmie, który rozpoczyna i kończy plansza z napisem Komenda Miejska Policji w Olsztynie, widoczni są policjanci prowadzący zatrzymanego mężczyznę do radiowozu, a następnie wsadzający go do wnętrza auta.