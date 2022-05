29-latek z narkotykami zaatakował policjantów Data publikacji 24.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bielskiej patrolówki zatrzymali 29-latka, który znieważył, a następnie zaatakował mundurowych. Mężczyzna miał przy sobie amfetaminę, marihuanę i ekstazy. Mieszkaniec powiatu siemiatyckiego odpowie teraz za posiadanie narkotyków oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjantów. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj rano (24.05.2022) w parku przy ulicy Białowieskiej, policjanci z bielskiej patrólowki zauważyli mężczyznę, który na ich widok nagle zawrócił i chciał szybko odejść. Policjanci, podejrzewając, że mężczyzna ma coś do ukrycia, postanowili go sprawdzić. W trakcie rozmowy 29-latek stał się agresywny i zaczął wyzywać policjantów. W pewnym momencie zaatakował funkcjonariuszy, jednak szybko został obezwładniony. Wkrótce okazało się, co było przyczyną takiego zachowania mieszkańca powiatu siemiatyckiego. Policjanci w kieszeni jego spodni znaleźli torebki foliowe z zawartością 8 gramów białego proszku i suszu. Wstępne badania narkotesterami wykazały, że zabezpieczone substancje to: amfetamina, marihuana i ekstazy. Tego samego dnia podejrzany usłyszał trzy zarzuty: posiadania środków odurzających, znieważenia funkcjonariuszy, a także naruszenia ich nietykalności cielesnej. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)