Na sygnałach do porodu Data publikacji 24.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W policyjnej służbie zdarzają się takie chwile, gdy trzeba sprawnie i profesjonalnie pomóc kierowcy - nawet w niecodziennej sytuacji. Doświadczenie mundurowych w wyścigu z czasem i umiejętności prowadzenia samochodu, często bywają na wagę zdrowia, a nawet życia. Nowego życia...

W nocy z soboty na niedzielę, z 21 na 22.05.2022 r., mundurowi z bielskiej „trójki” pełnili służbę w centrum miasta. Kiedy patrolowali ulicę Stojałowskiego, przy ich radiowozie zatrzymało się osobowe bmw. Kierowca poinformował mundurowych, że wiezie ciężarną pasażerkę, która prawdopodobnie zaczęła już rodzić. Mężczyzna nie znał miasta, jak również drogi do szpitala. Był przejęty tym, że na świat właśnie zbliża się jego potomek i pełen obaw, że nie trafi na czas do „porodówki” w Bielsku-Białej. Policjanci postanowili pomóc przyszłym rodzicom. W celu zapewnienia sprawnego i przede wszystkim bezpiecznego przejazdu, po konsultacji z dyżurnym bielskiej jednostki, na sygnałach pilotowali ich aż do szpitala. Dzięki temu rodzice i spieszące na świat maleństwo bezpiecznie trafili do szpitala.

Zarówno rodzicom jak i maluszkowi życzymy dużo zdrowia oraz wielu wspaniałych, a przede wszystkim bezpiecznych podróży.

(KWP w Katowicach / mw)