Dwie zaginione nastolatki odnalezione przez Ksenę Data publikacji 24.05.2022

Dzięki szybkim działaniom policji odnaleziono 11 i 12- latkę. Dziewczynki zostały odnalezione dzięki pomocy Kseny - psa tropiącego i jej przewodnika.

Myśliborscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że z terenu jednej z placówek wychowawczych oddaliły się dwie uczennice w wieku 11 i 12 lat. Za dziewczynkami natychmiast rozpoczęto działania poszukiwawcze. O godzinie 16:30 zaraz po zgłoszeniu, czynności w sprawie oddalenia się wychowanków z budynku podjęli policjanci z dębnowskiej jednostki. Szybko dołączyli do nich funkcjonariusze z Myśliborza, w tym przewodnik wraz z psem tropiącym "Kseną". Policjanci sprawdali okoliczne tereny leśnye oraz drógi dojazdowe. W wyniku czynności poszukiwawczych w okolicach ośrodka, trop podjął za małoletnimi pies służbowy i to on doprowadził do odnalezienia dziewczynek. Nastolatki przebywały na terenie kompleksu leśnego, w okolicach jeziora ,,Czaple".

Obydwie uczennice całe i zdrowe przekazane zostały pod opiekę wychowawców.

Ksena wraz ze swoim przewodnikiem przyczyniła się do szybkiego zlokalizowania i odnalezienia 11 i 12-latki.

(KWP w Szczecinie / mw)