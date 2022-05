Policjant wycisnął ponad ćwierć tony i został Mistrzem Polski Data publikacji 24.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowski policjant, starszy sierżant Dawid Olkiewicz nie ma sobie równych. Podczas Mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi leżąc był najlepszy wśród służb mundurowych. Zawody zakończył z największym podniesionym ciężarem. Na sztandze było 255 kilogramów, które podniósł bez większych problemów.

Starszy sierżant Dawid Olkiewicz od kilku już lat łączy swoją sportową pasję ze służbą w policyjnym mundurze. Po raz pierwszy o jego sukcesach było głośno w 2016 roku, kiedy zdobył tytuł Mistrza Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Był wtedy jednym z najmłodszych uczestników, miał 21 lat. Z ciężarami ćwiczy od 12 roku życia. Od pierwszych tytułów znacznie się zmienił. Nie tylko fizycznie, ale też mentalnie. Poradził sobie z kontuzją, która wykluczyła go ze sportu na kilkanaście miesięcy. Teraz znowu walczy o najwyższe trofea. Kolejne zdobył w miniony weekend (21-22 maja) we Wrocławiu.

W stolicy województwa dolnośląskiego odbyły się Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi leżąc zarówno open, jak też służb mundurowych. Dawid wygrał kilka klasyfikacji. Był najlepszym zawodnikiem wśród służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas zawodów tylko on wycisnął 255 kilogramów. Zdobył tytuł Mistrza Polski Służb Mundurowych i z kolejnymi pucharami wrócił do domu. Ma ambicje na jeszcze większe ciężary, bo czuł, że jest jeszcze zapas sił.

Dawid ze spokojem podchodzi do swoich sportowych osiągnięć. Jest pewny siebie i planuje swoje kolejne cykle treningowe. Teraz czeka go zasłużona przerwa od startów. Wraz z trenerami rozważnie patrzy w przyszłość, by nie nabawić się kontuzji, która wykluczyłaby go z treningu. By podnosić ogromne ciężary w zawodach potrzebne są kilkumiesięczne, niezakłócone przygotowania. Życzymy, by kolejne zawody wygrał i pobił swoje rekordy życiowe.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 5.91 MB)