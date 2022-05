Nietypowy pojazd w dyspozycji dolnośląskich policjantów – teraz ratowanie ludzkiego życia może być jeszcze sprawniejsze Data publikacji 24.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Flota dolnośląskich policjantów powiększyła się w ostatnim czasie o dość nietypowy pojazd, jak dla tej formacji. Jest to bowiem ambulans wyposażony w sprzęt umożliwiający wykonywanie zaawansowanych czynności ratujących życie. Wykorzystywany będzie do działań związanych z zabezpieczaniem m.in. różnych imprez masowych. Policyjni ratownicy zostali już przeszkoleni z obsługi specjalistycznego sprzętu znajdującego się w ambulansie oraz zostali zapoznani z technicznymi nowinkami, które pojawiły się wraz ze świeżo zakupionym pojazdem.

Nietypowy pojazd, który trafił do policjantów z Dolnego Śląska to Volkswagen Crafter o mocy silnika 130 KW, wyprodukowany w 2021 roku. Jego wyposażenie stanowi specjalistyczny sprzęt ratowniczy, który nie odbiega od tego, jakim dysponuje pogotowie ratunkowe. Obsadę stanowią policjanci posiadający odpowiednie zawodowe kwalifikacje medyczne (ratownik medyczny, pielęgniarka) lub uprawnienia ratownika.

Wewnątrz Craftera znajdują się różnego rodzaju nosze, deski stabilizacyjne do ewakuacji i transportowania poszkodowanych. W standardzie wyposażenia znalazł się przenośny respirator i jeden z najnowocześniejszych defibrylatorów z możliwością monitorowania najważniejszych parametrów życiowych. Ponadto, ze względu na specyfikę służby zespół medyczny, wyposażony został w specjalistyczne opatrunki - również te do pomocy osobom z poparzeniami i opaski zaciskowe do tamowania masywnych krwotoków.

Aby jeszcze sprawniej udzielać pomocy osobom poszkodowanym w różnych zdarzeniach policjanci kilka dni temu odbyli szkolenie. Przedstawiciele firmy zajmującej się wyposażeniem ambulansów, przeprowadzili instruktaż z zakresu obsługi nowej karetki i jej wyposażenia. Szkolenie dedykowane było policjantom z Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, ale z uwagi na nieocenioną wartość merytoryczną, w warsztatach wzięli udział również medycy pełniący służbę w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy i z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu oraz funkcjonariusze z sąsiednich, zaprzyjaźnionych zespołów medycznych - Gorzowa Wielkopolskiego i Opola.

Śmiało można powiedzieć, że nowy Crafter wraz z wyposażeniem to „pierwsza liga” w ratownictwie przedszpitalnym. Pozostaje cieszyć się, że trafił w ręce fachowców a policjanci, których działania będzie zabezpieczać mogą czuć się bezpiecznie.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka



Źródło: sierż. szt. Wiktor Fedorczuk

Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu

