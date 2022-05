Policjant wracający z urlopu pomógł w zatrzymaniu pijanego kierowcy Data publikacji 24.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z gdańskiego komisariatu mł. asp. Mateusz Budkiewicz stał się kolejnym funkcjonariuszem, który udowodnił, że policjantem jest się cały czas. Wracając z urlopu, przyczynił się do zatrzymania pijanego kierowcy, który stanowił zagrożenie dla użytkowników dróg. Finalnie okazało się, że kierowca miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

W niedzielę wieczorem, 22 maja 2022 r. gdański policjant z komisariatu w Nowym Porcie mł. asp. Mateusz Budkiewicz wracał z urlopu, gdy na jednej z ulic w miejscowości Nowa Wieś w województwie mazowieckim zauważył samochód marki Volkswagen Passat, którego kierowca wykonywał nietypowe manewry. Samochód poruszał się od jednej krawędzi jezdni do drugiej oraz zjeżdżał na pobocze.

Funkcjonariusz od razu nabrał podejrzeń, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Natychmiast zgłosił sprawę dyżurnemu z komendy w Przasnyszu i postanowił jechać za samochodem. Będąc cały czas w kontakcie z policjantami z pobliskiej jednostki, przekazywał trasę, jaką poruszał się volkswagen, by wysłany na miejsce patrol szybciej mógł go zlokalizować. Po chwili interwencję wobec kierowcy volkswagena podjęli policjanci z komisariatu w Chorzelach. Mundurowi zbadali alkomatem 34-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego. Okazało się, że mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali 34-latkowi prawo jazdy, a sprawa trafi teraz do sądu.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat, a także sądowy zakaz kierowania pojazdem.

(KWP w Gdańsku / sc)