Policjantki pomogły poszkodowanemu w wypadku 13-latkowi

Policjantki z Nowogrodu w trakcie pełnienia służby najechały na zdarzenie drogowe z udziałem dwóch nieletnich rowerzystów. Jeden z nich potrzebował pomocy medycznej. Funkcjonariuszka fachowo opatrzyła rannego 13-latka i do czasu przyjazdu karetki pogotowia monitorowała jego stan. Zdarzenie pokazuje, jak ważna jest znajomość pierwszej pomocy, nigdy nie wiemy, kiedy takie umiejętności będą nam potrzebne.

W piątkowe popołudnie (20.05.2022) policjantki z posterunku w Nowogrodzie pełniły służbę na terenie gminy. W pewnym momencie najechały na zdarzenie drogowe z udziałem dwóch nieletnich rowerzystów. Chłopcy jechali drogą zbyt blisko siebie i się zderzyli. Poszkodowany 13-latek upadając rozciął sobie głowę. Widząc to policjantki od razu zareagowały. Jedna zabezpieczyła teren zdarzenia i wezwała na miejsce medyków oraz kolegów z ruchu drogowego. Druga z policjantek od razu udzieliła chłopcu pierwszej pomocy. Opatrzyła mu ranę i zajęła się nim do przyjazdu karetki pogotowia. Po konsultacji medycznej 13-latek został zabrany do szpitala.

Każdy policjant na początku swojej służby przechodzi kurs udzielania pierwszej pomocy. Część policjantów przechodzi bardziej specjalistyczne szkolenia w tym zakresie. Starszy posterunkowy Monika Balcerzak, która pomogła 13-latkowi jest również dyplomowanym ratownikiem medycznym.

(KWP w Białymstoku / kp)