Zlikwidowany magazyn broni Data publikacji 25.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Rzeszowscy policjanci CBŚP przejęli 7 karabinów maszynowych, blisko tysiąc sztuk amunicji oraz kilka istotnych elementów broni. To już drugie uderzenie w międzynarodową grupę przestępczą o charakterze zbrojnym, której członkowie zajmowali się przemytem broni do Szwecji. Łącznie w śledztwie nadzorowanym przez podkarpacki pion PZ PK występuje 4 podejrzanych, a po stronie szwedzkiej 3 podejrzanych.

W wyniku podjętych wcześniej czynności polskie i szwedzkie służby zatrzymały 7 osób. Podczas operacji uniemożliwiono przemyty broni i narkotyków, zabezpieczono łącznie 10 jednostek broni palnej Glock, 3 jednostki broni maszynowej z tłumikiem, amunicję, 2 kg 3CMC, amfetaminę, marihuanę, MDMA oraz stację radiową mogącą służyć do nasłuchu policyjnych częstotliwości. Pierwsze działania służb opisaliśmy w materiale pt. CBŚP, PK i służby szwedzkie zlikwidowały kanał przemytu broni i narkotyków do Szwecji.

Kolejne czynności, policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili w maju, kiedy to zlikwidowali magazyn broni. W wynajętym garażu w jednej z miejscowości na terenie województwa śląskiego ukryte było 7 sztuk broni palnej, w tym pistolet maszynowy typu Skorpion wraz z tłumikiem, 2 sztuki broni CZ wz. 26, Mossberg model 88, 3 sztuki broni PPS 43 oraz 942 sztuki amunicji. Wszystkie zabezpieczone jednostki broni zostaną poddane specjalistycznym badaniom z zakresu balistyki. Z informacji funkcjonariuszy wynika, że broń była przygotowana do przemytu do Szwecji.

Czynności w śledztwie nadzoruje Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Prowadzona sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.