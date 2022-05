Uwaga na fałszywe wiadomości SMS! Aktywność cyberprzestępców nie maleje Data publikacji 25.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dopłata do zamówionej paczki, nieuiszczony rachunek za prąd, często z ostrzeżeniem o możliwości wyłączenia dostaw energii, aż do propozycji wzięcia korzystnych rat bez sprawdzenia w BIK. To tylko niewielka część pomysłów, jakie wykorzystują oszuści starający się nas okraść. W wiadomościach zamieszczone są zazwyczaj linki, po wejściu, w które może dojść do włamania na nasze konto i doprowadzić do strat finansowych.

Stanie w kolejkach w bankach czy urzędach, by dokonać opłat, w sklepach, by zrobić zakupy, w dużej mierze powoli zanika. Zastępują to opłaty online, aplikacje i konta internetowe w bankach, gdzie można praktycznie wykonać to samo, co podczas wizyty w okienku pocztowym. Coraz częściej firmy sprzedające przez Internet oferują również darmowe dostawy, co powoduje, że ogromna część zakupów, nawet takich produktów jak żywność przenosi się do sieci.

Niestety, ewoluują również sposoby, w jakich działają złodzieje. Starają się oni podszywać pod różnego rodzaju instytucje i oszukać nas lub uzyskać dostęp do naszego konta, z którego wypłacą wszystkie środki.

Jednym ze sposobów zapobiegania takim zdarzeniom są działania profilaktyczne, polegające na uświadamianiu o zagrożeniach. Podstawowe środki bezpieczeństwa plus wiedza o sposobach działania oszustów mogą nas uchronić przed dużymi stratami finansowymi.

Jednym z częstszych sposobów działania oszustów jest wysyłanie wiadomości SMS. Zawarte w nich informacje są jedynie formą zachęcenia nas do wejścia w link, czyli odnośnik, który ma nas przenieść na stronę, gdzie rozwiążemy problem. Są to na przykład SMS-y o drobnej dopłacie do paczki, którą dostarczyć ma kurier, niedopłacie do rachunku za prąd czy gaz, która może doprowadzić do odłączenia dostaw na nasz adres, propozycje wzięcia pożyczki bez sprawdzenia w systemach i tym podobne. Wspólną cechą jest zamieszczony w wiadomości link. Wejście w niego spowoduje ściągnięcie złośliwego oprogramowania, które pozwoli włamać się na nasze konto lub przekieruje nas na stronę oszustów, gdzie po zalogowaniu uzyskają dostęp do naszego konta bankowego, z którego wypłaca wszystkie oszczędności.

Nigdy nie wchodźmy w takie linki, sprawdzajmy na stronach lub poprzez infolinię instytucji czy opisana w wiadomości SMS sytuacja ma miejsce w rzeczywistości. Nigdy nie korzystajmy z numerów telefonu podanych w wiadomościach.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)