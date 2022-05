Policjanci znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. W ostatniej chwili uratowali mężczyznę Data publikacji 25.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze lubińskiej komendy po raz kolejny udowodnili, że hasło „Pomagamy i chronimy” obowiązuje w każdej chwili i w każdej sytuacji. Dzięki ich szybkiej, a co najważniejsze skutecznej interwencji, nie doszło do tragedii. Policjanci ściągnęli 32-latka z wiaduktu, na którym lubinianin wcześniej przywiązał sznur, a pętlę miał owiniętą wokół szyi. Mężczyzna był nietrzeźwy. Ostatecznie trafił w ręce lekarzy.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, około godziny 3.00. Policjanci Wydziału Prewencji wraz z policjantem operacyjnym z Komisariatu Policji w Rudnej patrolowali miasto. Będąc na jednej z ulic, zauważyli mężczyznę stojącego na wiadukcie, trzymającego w ręce sznur, który był przywiązany do barierki mostu. Pętlę miał już założoną na szyi. Desperat szykował się do skoku.

Funkcjonariusze natychmiast pobiegli na wiadukt i bardzo szybko znaleźli się przy mężczyźnie, udaremniając mu próbę samobójstwa. 32-latek był nietrzeźwy. Powiedział policjantom, że chciał skoczyć z wiaduktu, bo stracił sens życia. Czuć było od niego silną woń alkoholu. Po skutecznych negocjacjach zdecydował się zejść z mostu.



Z uwagi na zagrożenie jego życia i zdrowia, desperat trzeźwiał w policyjnej celi pod czujnym okiem funkcjonariusza.

Na drugi dzień zajęli się nim lekarze. Jak się okazało, był to dosłownie ostatni moment, aby nie doszło do tragedii. To kolejny już przykład szybkiego i profesjonalnego działania policjantów, gdzie osobie z myślami samobójczymi udzielono pomocy.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

