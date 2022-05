#PomagamyiChronimy na wiele sposobów. Policjanci pomogli kierowcy, któremu skończyło się paliwo Data publikacji 25.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci bardzo mocno wzięli sobie do serca hasło „pomagamy i chronimy”, co widać podczas ich codziennej służby. Funkcjonariusze poza zatrzymywaniem sprawców przestępstw, odzyskiwaniem skradzionego mienia czy interweniowaniem, gdy komuś dzieje się krzywda, starają się także pomagać mieszkańcom z bardziej błahymi problemami. Ostatnio mundurowi pomagali kierowcy dopchać na stację paliw samochód, w którym skończyła się benzyna.

Codzienna służba lubuskich policjantów polega na realizowaniu wielu działań, których głównym celem jest oczywiście zapewnianie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. I chociaż ich praca kojarzy się głównie społeczeństwu z zatrzymywaniem sprawców przestępstw i piratów drogowych, rozwiązywaniem spraw kryminalnych, odzyskiwaniem skradzionego mienia, czy interweniowaniem w niebezpiecznych sytuacjach, to zdarzają się także mniej poważne problemy mieszkańców, obok których jednak funkcjonariusze nie przechodzą obojętnie. Kierując się hasłem „pomagamy i chronimy” mundurowi wsparli już wiele osób, które zmagały się z bardziej błahymi sprawami jak na przykład wymiana koła z przebitą oponą, czy naprawa uszkodzonego roweru.

We wtorek, 24 maja br., lubuscy policjanci po raz kolejny udowodnili, że nie są obojętni na tego typu sytuacje. Na jednej z gorzowskich ulic funkcjonariusz i funkcjonariuszka Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zauważyli mężczyznę, który pchał swój samochód. Okazało się, że skończyło mu się paliwo i nie dał rady dojechać do pobliskiej stacji. Policjant pomógł więc kierowcy pchać pojazd, a jego koleżanka z patrolu zabezpieczała wszystko radiowozem, by nic im nie zagrażało. Poza policjantami, do pomocy dołączył także przejeżdżający obok kurier. Dzięki skutecznej współpracy, szybko udało się dopchać samochód na stację paliw, gdzie kierowca mógł zatankować.

Chociaż sytuacja ta nie należała do najgroźniejszych, to policjanci mieli wiele satysfakcji z tego, że mogli komuś pomóc. Słowo „dziękuję” wypowiedziane przez kierowcę było dla nich najlepszą nagrodą.

(KWP w Gorzowie / mw)