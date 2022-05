Poważny wypadek policjanta z Gliwic. Funkcjonariusz potrzebuje pomocy! Data publikacji 25.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mł. asp. Łukasz Walski, na co dzień pracujący w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, w czasie wolnym pomagał znajomym w pracach ogrodowych. Niestety, podczas robót doszło do wypadku, w wyniku którego nasz kolega złamał kręgosłup. Przeszedł już operację i ma dużą szansę na powrót do pełnego zdrowia. By jednak tak się stało, potrzebuje naszej pomocy.

Zawsze chętny do pomocy innym, tym razem sam potrzebuje wsparcia. Uległ wypadkowi podczas prac na wysokości. Uraz kręgosłupa, jakiego doznał, okazał się złamaniem z przemieszczeniem, dlatego konieczna była natychmiastowa, dodajmy - poważna, operacja.

Młodszy aspirant Łukasz Walski na co dzień zajmuje się wykrywaniem, tropieniem i zatrzymywaniem złodziei, oszustów oraz włamywaczy. Teraz miał plany - chciał wyjechać na misję stabilizacyjną, by nieść pomoc mieszkańcom innego kraju. Niestety, plany te zmieniły się w jednej chwili. Teraz nawazniejszy cel, to powrót do pełnej sprawności.

Aby tak się stało, Łukasz potrzebuje pieniędzy na długotrwałą rehabilitację, która, niestety jest bardzo kosztowna i przekracza możliwości finansowe rodziny. Dlatego bliscy policjanta oraz jego koledzy, którzy już wsparli go wpłacając konkretne sumy na konto fundacji siepomaga.pl, apelują o wsparcie choćby małą kwotą.

(KWP w Katowicach / mw)