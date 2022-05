Pomogli w bezpiecznym i szybkim dotarciu do szpitala Data publikacji 25.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji bywa bardzo nieprzewidywalna i często wymaga podejmowania od policjantów szybkich decyzji. Przekonali się o tym niedawno sierż. Daniel Mazan i st. post. Agata Górzańska, do których podjechało roztrzęsione małżeństwo z prośbą o pomoc. Ich 1,5 roczna córka straciła przytomność i pilnie potrzebowała pomocy lekarskiej. Funkcjonariusze, widząc, że życie dziewczynki jest zagrożone i liczy się każda minuta, natychmiast pomogli szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala.

Do tego zdarzenia doszło 21 maja, po godzinie 12:00 na terenie gminy Biała. Tam do policjantów z prudnickiej drogówki podjechało roztrzęsione małżeństwo, które jechało z dzieckiem do szpitala. Jak się okazało, ich 1,5 roczna córka straciła przytomność i pilnie potrzebowała pomocy lekarskiej. Funkcjonariusze bez chwili wahania postanowili im pomóc.

Sierżant Daniel Mazan i starszy posterunkowy Agata Górzańska używając sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych natychmiast przewieźli radiowozem kobietę z dzieckiem do szpitala. W międzyczasie oficer dyżurny o zaistniałej sytuacji powiadomił personel medyczny, który czekał już na nich. Działania funkcjonariuszy pozwoliły na szybkie i bezpieczne dotarcie do celu i uzyskanie pomocy specjalistów. Dziś już wiemy, że dziewczynka jest zdrowa i wróciła już do domu.

Pamiętajmy, że zawsze możemy zwrócić się o pomoc do policjantów, zwłaszcza gdy zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie.

(KWP w Opolu / kp)