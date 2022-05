Ćwiczenia transgraniczne dotyczące zabezpieczania przez policję różnego rodzaju imprez masowych Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu 24 maja br. na terenie stadionu miejskiego w Jeleniej Górze odbyły się ćwiczenia transgraniczne doskonalące umiejętności zabezpieczania przez policję imprez, w trakcie których dochodzi do zakłócenia ładu i porządku publicznego. W ćwiczeniach uczestniczyli jeleniogórscy policjanci, policjanci z ościennych powiatów oraz funkcjonariusze z Liberca. Odbyły się one z udziałem psów służbowych. Ich organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu oraz Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze. Celem ćwiczeń było miedzy innymi doskonalenie współpracy policji polskiej i czeskiej na pograniczu w zakresie zabezpieczania imprez masowych.

Ćwiczenia transgraniczne odbyły się 24 maja br. na stadionie miejskim w Jeleniej Górze. Miały one na celu przygotowanie policjantów do zabezpieczania imprez masowych, zgromadzeń, a także rozgrywek piłki nożnej na terenie województwa dolnośląskiego. Za zgodą szkoły dobrowolnie udział w ćwiczeniach wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.



Ponadto na stadionie ćwiczyli jeleniogórscy policjanci, policjanci z ościennych powiatów oraz funkcjonariusze z Liberca. Udział wzięły też psy służbowe.



Ćwiczenia te miały na celu doskonalenie współpracy policji polskiej i czeskiej na pograniczu, sprawdzenie realności przyjętych procedur, przygotowanie służb do działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, sprawdzenie systemów łączności, obiegu informacji, umiejętności elastycznego kierowania siłami i środkami oraz podejmowanie trafnych decyzji przez służbę dyżurną oraz przełożonych różnych szczebli zarządzania.



W ramach ćwiczeń policjanci doskonali umiejętności praktyczne formowania szyków oraz ugrupowań policyjnych w różnych sytuacjach taktycznych, a także doskonalili działania policji w przypadkach spokojnego przebiegu imprezy oraz zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.



Ćwiczenia okazały się również świetną okazją na to, by uczniom ze szkoły w Piechowicach przybliżyć zawód policjanta i zachęcić do wstąpienia w nasze szeregi.



asp. szt. Monika Kaleta



Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp. Edyta Bagrowska

tel. 604 580 490