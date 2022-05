Jechał na jednym kole przez Wrocław - brawurową jazdę motocyklisty zakończył dolnośląski SPEED Data publikacji 25.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z dolnośląskiej grupy SPEED patrolując arterie komunikacyjne Wrocławia, zauważyli motocyklistę, który przez stolicę Dolnego Śląska pędził z prędkością rozwijaną raczej na drogach szybkiego ruchu a nie w mieście. Dokonany przy użyciu wideorejestratora pomiar wykazał, że kierowca motocykla marki Suzuki jechał 118 km/h na odcinku, gdzie można poruszać się maksymalnie 50 km/h. 38-latek ewidentnie pomylił drogę publiczną z torem wyścigowym, ponieważ poza znacznym przekroczeniem dopuszczalnej prędkości, postanowił w ruchu miejskim poćwiczyć jazdę na jednym kole. Jego brawurową jazdę zakończyli funkcjonariusze ze SPEED-a, którzy zatrzymali mu prawo jazdy, dowód rejestracyjny motocykla i ukarali mandatem karnym w kwocie 2 tys. zł.

Policjanci z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej wchodzący w skład grupy SPEED, podczas patrolowania stolicy Dolnego Śląska, zauważyli motocyklistę, który ewidentnie pomylił drogę publiczną z torem wyścigowym. Kierujący motocyklem marki Suzuki poruszał się w obszarze zabudowanym z prędkością znacznie przekraczającą tę dopuszczalną, a ponadto wykonywał manewry, które zazwyczaj możemy obserwować na zawodach motocyklowych a nie w ruchu miejskim.

Funkcjonariusze ze SPEED-a przy pomocy wideorejestratora dokonali pomiaru prędkości, z jaką 38-latek przemieszczał się przez Wrocław - wynik to aż 118km/h, czyli o 68km/h szybciej, niż dopuszczalne na tym odcinku 50km/h. Co więcej, w pewnym momencie motocyklista postanowił „błysnąć” swoimi umiejętnościami i zaprezentował jazdę na tylnym kole. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby taki ryzykowny manewr wykonywał na odcinku wyłączonym z ruchu, ale takie zachowanie na drodze publicznej to skrajna nieodpowiedzialność.

Taka brawurowa jazda stwarzała realne zagrożenie w ruchu drogowym, dlatego policjanci zdecydowali się natychmiast ją zakończyć. Podczas kontroli motocyklista został ukarany mandatem w kwocie 2 tysięcy złotych, a do jego konta zostało przypisane 10 punktów karnych. Jednak na tym nie koniec konsekwencji, jakie poniósł nieodpowiedzialny 38-latek. W związku z rażącym przekroczeniem dopuszczalnego limitu prędkości w obszarze zabudowanym, mundurowi zatrzymali jego prawo jazdy, podobnie zresztą jak dowód rejestracyjny od suzuki, które na tylnej osi miało „łysą” oponę.

Pamiętajmy, że nadmierna lub niedostosowana do warunków drogowych prędkość, to nadal główna przyczyna wypadków, dlatego też policjanci apelują po raz kolejny o rozsądek i rozwagę podczas jazdy. Czasami lepiej przyjechać do miejsca docelowego 10 minut później, ale bezpiecznie.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: WRD KWP we Wrocławiu



