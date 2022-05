Międzynarodowa kampania: Think before you share - Pomyśl zanim udostępnisz Powrót Generuj PDF Drukuj Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, polska Policja obok innych 28 krajów zrzeszonych w Fundacji AMBER Alert Europe, włączyła się w zainicjowany przez tę organizację projekt pod hasłem „THINK BEFORE YOU SHARE” („Pomyśl zanim udostępnisz”). Celem tegorocznej kampanii jest podniesienie świadomości na temat coraz bardziej powszechnego wśród młodych ludzi, zwyczaju nieodpowiedzialnego dzielenia się swoimi zdjęciami z podtekstem erotycznym, zwanymi popularnie “nudesami”. Jak podaje Amber Alert Europe, jeden na trzech nastolatków przyznaje, że otrzymał tego typu zdjęcia bez wiedzy i zgody osoby, której nagi wizerunek jest upubliczniany.

Pandemia COVID-19 wraz z rosnącą popularnością platform społecznościowych zwiększyła liczbę samodzielnie generowanych roznegliżowanych zdjęć nastolatków, które są codziennie przesyłane i udostępniane za pośrednictwem różnego rodzaju aplikacji czy komunikatorów. Jak podaje Internet Watch Foundation (MFW)1 , w porównaniu z 2019 rokiem zaobserwowano wzrost tego zjawiska o 77 %. To niepokojące zachowanie stało się powszechnym wśród młodego pokolenia, a co trzeci nastolatek przyznał się, że widział tego typu roznegliżowane zdjęcia. Międzynarodowa kampania w obrazowy sposób pokazuje, dlaczego przesyłanie nagich zdjęć (tzw. nudesów) może być niebezpieczne. Spot promujący akcję prewencyjną skierowaną głównie do dzieci i młodzieży, rozpowszechniony zostanie w dniu 25 maja 2022 r. na całym świecie za pośrednictwem wszystkich podmiotów zaangażowanych w kampanię.

Frank Hӧen, prezes i założyciel fundacji AMBER Alert Europe, twierdzi, że “Media społecznościowe i aplikacje do przesyłania wiadomości stają się coraz bardziej popularne wśród nastolatków w celu odkrywania i wyrażania swojej seksualności. Dotyczy to nagrywania jak i udostępniania roznegliżowanych zdjęć. Wielu młodych ludzi uważa je za zupełnie nieszkodliwe a udostępniane przez nich „nudesy” ich odbiorca zachowa tylko dla siebie. Rzeczywistość jest inna. Intencją kampanii jest uświadomienie wszystkim, że tego typu zdjęcia przekazane innym, mogą powodować daleko idące konsekwencje, zarówno zdrowotne (depresja, zaniżenie własnej wartości), jak też prowadzić do zachowań kryminalnych takich jak szantaż czy przemoc.

Film i plakaty kampanii, które Innocean Berlin zrealizował we współpracy z Zauberberg Productions na zlecenie Amber Alert Europe, przedstawiają sytuację, z którą może się utożsamić wielu z nas: kochający rodzice dzielą się niewinnymi zdjęciami swoich dzieci z przyjaciółmi i rodziną. Projekt ma na celu wskazanie, zarówno dorosłym jak i dzieciom, niebezpieczeństw związanych z tym zjawiskiem.

Przesłanie wynikające z kampanii zostało zrealizowane w sposób zrozumiały dla młodego pokolenia. Jak podaje Ricardo Wolff, dyrektor kreatywny Innocean Berlin: ”Często humor jest najlepszym sposobem na poruszenie poważnego tematu. Kiedy nasi przyjaciele z AMBER Alert Europe poprosili nas o opracowanie koncepcji podniesienia świadomości wśród nieletnich, pomyśleliśmy o przedstawieniu tego tematu w żartobliwym kontekście ale z mocnym, prawdziwym akcentem. Spot prezentuje 15-letnią solenizantkę, której reputacja topnieje na jej oczach, podczas gdy jej rodzice dumnie pokazują jej zdjęcia jako nagiego szkraba, a goście je fotografują i rozsyłają dalej. Poprzez ten spot wysyłamy przesłanie, które dotrze swoim przekazem do młodych ludzi. Jestem całkiem pewien, że będą się śmiać, ale w głębi duszy wiedzą dokładnie, czego odtąd NIE robić”.

1 Dane udostępnione przez Amber Alert Europe

(Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji)