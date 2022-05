Grupa przestępcza oszukała bank na 2,5 mln zł Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Grupę przestępczą, która wyłudziła z banku ok. 2,5 miliona złotych w postaci kredytów na zakup towarów, rozbili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach. Stróże prawa pracowali nad sprawą od kilku lat. Efektem śledztwa jest skierowanie do sądu prokuratorskiego aktu oskarżenia przeciwko 8 oskarżonym, w tym 3 organizatorom przestępczego procederu. Grozi im do 15 lat więzienia. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono pieniądze i mienie o wartości ponad pół miliona złotych.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zakończyli postępowanie przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, podejrzanym o szereg oszustw na szkodę jednego z banków. Sprawcy uzyskiwali dostęp do bankowości elektronicznej jednego z banków, poprzez nakłonienie przygodnie poznanych osób do otwarcia rachunków osobistych w tym banku i przekazania uzyskanych haseł dostępowych do bankowości online. Otwarte rachunki, przy wykorzystaniu luki w systemie bezpieczeństwa jednego z banków kredytujących zakup towarów, posłużyły do autoryzacji składanych online wniosków o udzielenie kredytu na zakup sprzętu elektronicznego na nieistniejące osoby. Od czerwca 2014 roku do lutego 2015 roku, przy wykorzystaniu 16 rachunków bankowych, sprawcy zaciągnęli bądź usiłowali zaciągnąć ponad 400 kredytów i pożyczek o łącznej wartości około 2,5 miliona złotych. Zakupiony na kredyt i przesłany pocztą kurierską towar, po telefonicznej zmianie miejsca dostawy, był odbierany od kuriera w różnych miejscach publicznych, bezpośrednio przez organizatorów przestępczego procederu lub inne podstawione osoby.

Na trop przestępczej działalności w 2015 roku wpadli policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach. W 2016 roku w sprawę włączyli się policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą. W marcu 2016 roku stróże prawa doprowadzili do zatrzymania dwóch sprawców, wobec których sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Śledczy pracujący nad sprawą zgromadzili materiał dowodowy, pozwalający na skierowanie przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach do Sądu Okręgowego w Rybniku aktu oskarżenia przeciwko 8 podejrzanym, w tym 3 organizatorom przestępczego procederu – mieszkańcom powiatu cieszyńskiego w wieku od 48 do 54 lat. Pozostałym sprawcom – założycielom rachunków bankowych wykorzystywanych przez oszustów - zarzucono pomocnictwo do popełnienia przestępstw.

Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono pieniądze i nieruchomości podejrzanych o wartości 550 tysięcy złotych.

Sprawcom, którzy założyli i kierowali grupą przestępczą, a ze swojej przestępczej działalności uczynili stałe źródło dochodu, grozi teraz 15 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)