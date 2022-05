Zatrzymani za oszustwa z wykorzystaniem płatności blik Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji zatrzymali czterech obywateli Ukrainy, którzy przy pomocy bezimiennych ukraińskich kart bankomatowych usiłowali dokonywać nieuprawnionych transakcji. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty oszustwa i oszustwa komputerowego. Teraz grozi im kara do 5 i 8 lat pozbawienia wolności.

Stołeczni wywiadowcy mają na swoim koncie kolejny sukces. Podczas popołudniowego patrolu zatrzymali czterech obywateli Ukrainy w wieku 21-27 lat, którzy wykorzystując bezimienne ukraińskie karty bankomatowe usiłowali wypłacać z bankomatu pieniądze za pomocą płatności blik.

Policjanci zauważyli, jak do bankomatu przy stacji benzynowej przy ulicy Grójeckiej podjeżdżają dwa samochody. Następnie dwóch mężczyzn, którzy wysiedli z pojazdów podchodzi do bankomatu i usiłuje wypłacić pieniądze. Uwadze funkcjonariuszy nie umknęło również, że trzeci mężczyzna pozostał w samochodzie i obserwował teren.

Po chwili mężczyźni wsiedli do samochodów i ruszyli. Policjanci ruszyli za nimi i podjęli interwencję w momencie, kiedy obserwowani zatrzymali się przy ul. Słowiczej. W trakcie przeszukania i kontroli osobistej policjanci zabezpieczyli 54 bezimienne ukraińskie karty bankomatowe, wydruki z bankomatów oraz pieniądze w wysokości około 70 tysięcy złotych w różnej walucie. Należące do zatrzymanych pojazdy trafiły na policyjny parking.

Zatrzymani zostali przewiezieni do Komisariatu Policji we Włochach. Po wykonaniu niezbędnych czynności dwóm zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty oszustwa, kolejnym dwóm oszustwa komputerowego. Za popełnione przestępstwo mogą trafić do więzienia odpowiednio na 8 i 5 lat.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.

Tekst: Edyta Adamus