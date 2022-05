Czujni policjanci w czasie wolnym od służby zatrzymali poszukiwanego Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Akcja zatrzymania poszukiwanego trwała kilkadziesiąt sekund. Policjanci z ostrołęckiego wydziału patrolowego w czasie wolnym od służby rozpoznali mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Dziś zostanie doprowadzony do zakładu karnego.

Dochodziła 21.15, gdy policjanci z Wydziału Patrolowego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, będąc w czasie wolnym od służby, w witrynie sklepu zauważyli znajomą im sylwetkę mężczyzny. Po chwili nie mieli już wątpliwości, że jest to 25-letni mieszkaniec Ostrołęki, który jest poszukiwany.

Wiedząc, że mężczyzna ukrywa się i jest to być może jedyna okazja, aby go zatrzymać, czujni policjanci postanowili zrezygnować ze swoich prywatnych planów i natychmiast przystąpili do działania.

Mężczyzna nie krył zaskoczenia, kiedy okazało się, że wpadł właśnie w ręce Policji. Po sprawdzeniu okazało się, że podejrzenia policjantów były słuszne. Cała akcja trwała kilkadziesiąt sekund. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Po ujęciu mundurowi wezwali policyjny patrol, który przejął 25-latka i osadził go w policyjnym areszcie. Poszukiwany jeszcze dziś zostanie doprowadzony do zakładu karnego.

(KWP w Radomiu / mw)