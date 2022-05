Policjanci uratowali mężczyznę Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujność oraz szybkość reakcji piotrkowskich policjantów pozwoliła uratować życie 44-letniego piotrkowianina. Dzięki prawidłowej pomocy przedmedycznej mundurowi przywrócili funkcje życiowe mężczyzny, który powiesił się w piwnicy. 44-latek trafił pod opiekę fachowców i jego życiu nic już nie zagraża.

„Sąsiad awanturuje się na klatce, demoluje drzwi” - tak brzmiało zgłoszenie interwencji w jednej z piotrkowskich kamienic 24 maja 2022 roku po godzinie 18.00. Dyżurny piotrkowskiej komendy Policji skierował tam patrol wydziału patrolowo-interwencyjnego. Po kilku minutach policjanci byli na miejscu. Na klatce schodowej nie było słychać odgłosów awantury. Mundurowi zauważyli jednak uszkodzone drzwi prowadzące do pomieszczeń piwnicznych. Sprawdzili pomieszczenia za uszkodzonymi drzwiami. Po wejściu do piwnicy zauważyli wiszącego mężczyznę, który nie dawał żadnych oznak życia. Aspirant sztabowy Zbigniew Skrobek oraz starsza posterunkowa Elżbieta Kuśmierska natychmiast przystąpili do ratowania mężczyzny i udzielenia mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Na szczęście 44-latek odzyskał funkcje życiowe. Po chwili na miejsce przyjechał zespół ratowników medycznych, których policjanci wezwali chwilę wcześniej. Mężczyzna trafił pod fachową opiekę medyczną, a jego życiu już nie zagraża niebezpieczeństwo.

Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na terenie miasta znajduje się wiele instytucji pomocowych, między innymi miejski ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje można znaleźć też na stronie: https://liniawsparcia.pl/

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję, telefon: 22 484 88 01. Szczegółowe informacje znajdują się też na stronie https://stopdepresji.pl/

(KWP w Łodzi / mw)