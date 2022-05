Zastępca dyżurnego jaworznickiej komendy uratował życie 40-latkowi Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zastępca oficera dyżurnego z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie uratował życie 40-latkowi z małopolski. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że chce popełnić samobójstwo. Policjant tak prowadził rozmowę, że ustalono, gdzie człowiek ten się znajduje i udzielono mu pomocy.

W miniony poniedziałek (23.05.2022) około godziny 19.00 zastępca dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie aspirant sztabowy Mariusz Dybich odebrał niecodzienny telefon. Jego rozmówca powiedział, że planuje popełnić samobójstwo. Policjant prowadził rozmowę z mężczyzną, tak by nie stracić z nim kontaktu. Była to bardzo trudna i stresująca rozmowa, jednak po ponad godzinie ustalono dokładną lokalizację desperata. Dyżurny jaworznickiej komendy wysłał na miejsce doświadczoną załogę policyjnych wywiadowców, którzy namierzyli mężczyznę stojącego nad 30-metrową krawędzią urwiska, z którego chciał skoczyć. Policjanci na miejscu udzielili 40-latkowi pomocy, a następnie został on przewieziony do szpitala.

Oficer dyżurny Policji i jego zastępca pełnią bez wątpienia jedną z najważniejszych funkcji w policyjnych strukturach. By móc mówić o sprawności w działaniu, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia zadań realizowanych przez Policję, nie można pominąć kwestii sprawnej wymiany informacji z otoczeniem. Bez wątpienia tym, z czym muszą zmagać się policjanci pełniący służbę dyżurnych i ich zastępców, jest pewien stres. Mundurowi zdają sobie przecież doskonale sprawę, że niejednokrotnie ich decyzja może zaważyć o ludzkim zdrowiu, a nawet życiu. Uczucie to znika jednak i zastępowane jest satysfakcją, gdy niosą pomoc drugiemu, potrzebującemu człowiekowi.

(KWP w Katowicach / kp)