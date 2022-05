Zlikwidowane dwie plantacje konopi oraz magazyn z marihuaną Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie doprowadziły do zlikwidowania dwóch plantacji konopi indyjskich oraz magazynu, w którym ukrywano marihuanę. Zatrzymano 3 osoby, które usłyszały zarzuty uprawy, posiadania, a także wytworzenia i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Podejrzani, decyzją sądu, zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat więzienia.

Kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, monitorując czarny rynek środków odurzających, uzyskali informację o plantacji konopi indyjskich na terenie powiatu chrzanowskiego oraz żywieckiego.

W miniony poniedziałek , 23 maja 2022 r. wspólnie z funkcjonariuszami zwalczającymi przestępczość narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie przeprowadzili realizację, w wyniku której weszli jednocześnie do dwóch wytypowanych lokali mieszkalnych. Na poddaszu jednego z domów w powiecie chrzanowskim znaleźli uprawę konopi innych niż włókniste.

Plantacja składała się z 63 donic z krzewami połączonymi systemem nawadniania. Rośliny były w różnej fazie wzrostu. Policjanci zabezpieczyli również lampy z odbłyśnikiem, nawilżacz powietrza, zestaw wentylacyjny, a także środki przeznaczone do wzrostu i pielęgnacji krzewów. W domu znaleziono również kokainę. Na miejscu zatrzymano właścicieli nielegalnej uprawy, 60-letnią kobietę oraz 38-letniego mężczyznę. W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że w nielegalny proceder jest zaangażowany również 41-latek, który również został zatrzymany.

Tego samego dnia, policjanci zlikwidowali drugą plantację, którą prowadzili zatrzymani. Znajdowała się ona w budynku jednorodzinnym w powiecie żywieckim. Tam, w jednym z pokoi funkcjonariusze znaleźli namioty, w których znajdowały się krzewy konopi innych niż włókniste. Zabezpieczono kolejne 90 sztuk krzewów, których wysokość oscylowała od 20 do 160 cm oraz sprzęt służący do uprawy. Policjanci znaleźli także ponad 10 kg suszu pochodzącego najprawdopodobniej z wcześniejszych upraw. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej, kryminalni dotarli także do magazynu, w którym sprawcy przechowywali susz marihuany. Narkotyki w profesjonalny sposób przygotowane były do dalszej dystrybucji. Amatorzy środków odurzających trafili do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, skąd w środę 25 maja 2022 r. zostali przewiezieni do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie.

Cała trójka usłyszała zarzuty uprawy, posiadania, a także wytworzenia i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Chrzanowie zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za popełnione przestępstwa grozi do 12 lat więzienia.

(KWP w Krakowie / sc)