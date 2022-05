Komisariat Policji w Janowcu Wielkopolskim – rozbudowa i przebudowa siedziby Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj (25.05) w Janowcu Wielkopolskim odbyło się symboliczne otwarcie, po gruntownym remoncie i rozbudowie, komisariatu policji. Projektanci zadbali o połączenie „starego” z „nowym”. Efekt końcowy jest imponujący. Środki przeznaczone na ten cel z budżetu policji przekroczyły kwotę 6 mln złotych. Wydatnie pomogły także samorządy.

Uroczystość symbolicznego otworzenia po remoncie Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim zgromadziła wielu znamienitych gości na czele z Pierwszym Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Panem Mikołajem Bogdanowiczem, Szefostwem regionalnej policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrem Leciejewskim. Na wydarzeniu tym nie mogło zabrakąć lokalnych władz samorządowych, wśród których byli Starosta Żniński P. Zbigniew Jaszczuk, Burmistrz Janowca Wlkp. P. Leszek Grzeczka, Wójt Gminy Rogowo P. Tomasz Michalczak oraz przedstawiciele instytucji współpracujących na co dzień z policjantami.

Gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Żninie nadkom. Mariusz Gaik m.in. dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do wsparcia i realizacji tej inwestycji.

Następnie głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak:

- Żadna budowa, czy to prywatnego domu, czy inwestycji publicznej to nie jest proces łatwy... . Pozwólcie Państwo, że w kilku słowach powiem, co się dzieje w obszarze policyjnej logistyki. A dzieje się naprawdę dużo. Rok 2022 jest rokiem, w którym rozpoczynamy trzeci już program modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA. Polska Policja w latach 2022 – 2026 będzie miała do wykorzystania ponad 6,5 mld złotych… . W tej chwili mamy na „biegu” 197 inwestycji. Dla porównania powiem, że gdy nie było programów modernizacji, to takich inwestycji było od 10 do 20 rocznie. Dzięki środkom z modernizacji do tej pory zrealizowano 370 inwestycji: posterunków, komisariatów, komend powiatowych.

Następnie głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski P. Mikołaj Bogdanowicz:

- Gratuluję Państwu tej wspaniałej inwestycji. To, że się inwestuje w polską policję, to od jakiegoś czasu obserwujemy. Jako wojewoda widzę te ogromne, pozytywne zmiany, jakie w kujawsko-pomorskiej policji zachodzą. Obiekt ten wygląda okazale… . Bardzo dziękuję policjantom za ich służbę, zwłaszcza w czasie pandemii. Dziękuję, za to że policjanci stanęli na wysokości zadania.

W swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski pogratulował policjantom z Janowca Wielkopolskiego:

- Gratuluję Wam. Swoją pracą i wynikami, które są imponujace, udowadniacie, że można. Po przyjeździe zobaczyłem wielu mieszkańców, którzy się po prostu uśmiechali do nas. To, jestem pewien, zasługa Waszej pracy.

Głos zabrał także Starosta Żniński P. Zbigniew Jaszczuk:

- Tutaj, na niecałych stu metrach kwadratowych, pracowało 16-18 policjantów obsługujących początkowo trzy gminy: Janowiec, Rogowo, Gąsawę. Także warunki były bardzo trudne. Obserwowałem tę budowę na co dzień, mając wgląd w postępy robót. Policjanci zasłużyli sobie na zdecydowanie lepsze warunki pracy niż mieli w przeszłości.

Podczas uroczystości, zarówno budynek, jak i nowy, oznakowany radiowóz poświęcił proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Janowcu Wlkp. Ks. Andrzej Szczepaniak.

Klucze do budynku symbolicznie przekazali I Zastępca Komendanta Głównego Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, Komendantowi komisariatu asp.szt. Zbigniewowi Dudziakowi.

Komisariat policji stanowią dwa połączone budynki: budynek istniejący rozbudowany o budynek nowo wybudowany i szklany łącznik. W komisariacie znajdują się: pomieszczenia biurowe, poczekalnia, toaleta dla interesantów uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnościami, pokój przyjęć interesantów, pomieszczenie służby dyżurnej z aneksem socjalnym i wydzielonym sanitariatem, serwerownia, sala odpraw, szatnie damska i męska z sanitariatami i suszarniami, pomieszczenia techniczne, magazyn depozytów.

Komisariat, jako pierwszy w naszym województwie obiekt policji, jest wyposażony w panele fotowoltaiczne, jako źródło energii odnawialnej oraz pompy ciepła typu powietrze/woda.

W dniu 23.12.2020 r. ukazała się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę obiektu, którą zrealizowała firma DELMAR Marzena Starzyńska z Włocławka.

Koszt remontu, przebudowy oraz wyposażenia wyniósł 6.290.000 zł., z czego: 6.070.000 zł pochodziło z budżetu państwa, 130.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Żninie, 50.000 zł od Gminy Janowiec Wielkopolski oraz 40.000 zł z Gminy Rogowo.

Do komisariatu trafił także nowy radiowóz toyota corolla. Jego zakup sfinansowano w połowie ze środków Starostwa Powiatowego w Żninie, natomiast władze gminy Janowiec Wlkp. doposażyły pojazd w urządzenie do badania trzeźwości oraz walizkę edukacyjną.