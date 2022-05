Policjantka pomogła uratować 3-letnie dziecko Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantami jesteśmy przez całą dobę. Sierż. sztab. Joanna Marjańska z II komisariatu Policji w Gdańsku w czasie wolnym od służby uratowała 3-letnie dziecko, które się dusiło. Chłopiec trafił pod opiekę ratowników medycznych.

Sierż. sztab. Joanna Marjańska z II Komiasariatu Policji w Gdańsku, policjantka Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w dniu wolnym od służby jadąc swoim samochodem zauważyła przy ul. Konstantego Bergiela kobietę oraz mężczyznę, którzy byli bardzo zdenerwowani.

Mężczyzna trzymał na rękach małego chłopca i oklepywał go w okolicy pleców, potrząsał nim i słuchał, czy oddycha. Sytuacja była oczywista i policjantka natychmiast zatrzymała swój samochód, podbiegła do ludzi, aby im pomóc. Szybko połączyła się z nr. 112 i przez najbliższe kilka minut, do czasu przyjazdu ratowników medycznych pozostała na linii z dyspozytorem. Doskonale wiedziała, że w takich sytuacjach bardzo jest potrzebna koordynacja działania oraz zachowanie tzw. zimnej krwi. Funkcjonariuszka wszystko, co obserwowała na miejscu, przekazywała na bieżąco dyspozytorowi. Chłopiec był siny, wiotki i nie mógł oddychać. Policjantka spokojnie przekazała rodzicom, aby udrożnili dziecku drogi oddechowe, rozluźnili ubranie i ułożyli je w odpowiedniej pozycji. Cały czas obserwowała stan chłopca i była przygotowana na podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jednak w pewnym momencie dziecko zaczęło oddychać. Po chwili przyjechała też karetka pogotowia i chłopcem zajęli się ratownicy.

Natychmiastowa reakcja policjantki pozwoliła uratować życie małego dziecka. Pamiętajmy, że w takich sytuacjach jest potrzebna natychmiastowa reakcja. Jeżeli pojawia się zagrożenie zdrowia i życia, w pierwszej kolejności dzwonimy na numer alarmowy, a następnie udzielamy pomocy.

(KWP w Gdańsku / sc)