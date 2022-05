Zignorował szlaban kolejowy i doigrał się wysokiej kary

26-latek wiedział, że zbliża się do przejazdu kolejowego, widział migający sygnalizator i zamknięte rogatki, a mimo to zlekceważył znak świetlny na strzeżonym przejeździe kolejowym. To niebezpieczne zachowanie zarejestrowały kamery monitoringu. Zgodnie z nowym taryfikatorem policjanci nałożyli na kierującego wysoką grzywnę i punkty karne.