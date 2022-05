Podziękowania za wzorową postawę Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na uznanie zasługuje postawa dwóch 15-letnich mieszkańców Jawora, którzy w minioną niedzielę znaleźli na ulicy portfel. Wewnątrz znajdowała się karta bankomatowa oraz 4 tys. euro. Portfel przekazany został jaworskim policjantom, którzy następnie zwrócili go właścicielowi. Milan i Mateusz, którzy wykazali się godną naśladowania postawą, spotkali się z Komendantem Powiatowym Policji w Jaworze. Z rąk mł. insp. Artura Bujaka otrzymali list z podziękowaniami i gratulacjami, a także drobne upominki. Były również słowa uznania i serdeczne życzenia.

Wczoraj Komendant Powiatowy Policji w Jaworze mł. insp. Artur Bujak wraz z I Zastępcą mł. insp . Przemysławem Siwiakiem spotkali się z dwoma młodymi mieszkańcami Jawora, którzy przynieśli, znaleziony na jednej z ulic naszego miasta, portfel z dokumentami i bardzo dużą sumą pieniędzy. Szef jaworskiej policji podziękował oraz pogratulował godnej i wzorowej postawy. Podkreślił również jak ważna jest w życiu uczciwość i życzliwość. W podziękowaniu za właściwe zachowanie mł. insp. Artur Bujak przekazał Milanowi oraz Mateuszowi listy gratulacyjne i drobne upominki.

Całe zdarzenie miało swój początek w minioną niedzielę (20 maja br. ) na jednym z jaworskich osiedli mieszkaniowych. Wówczas młodzi jaworzanie idąc chodnikiem zauważyli leżący na ziemi portfel. Chłopcy sprawdzili najpierw, co się w nim znajduje. Jak się okazało, była w nim karta bankomatowa oraz gotówka w wysokości 4 tysięcy euro. Znalazcy postanowili oddać portfel właścicielowi poprzez jaworską policję i przekazali go dyżurnemu komendy. Tego samego dnia właściciel portfela zgłosił się do jaworskiej jednostki i odebrał zgubioną rzecz. Mężczyzna nie krył szczęścia z odzyskania "zguby", ale i podziwu dla uczciwych znalazców.

Milan i Mateusz, którzy są uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze zdają właśnie egzaminy ósmoklasisty. Jednak egzamin z uczciwości już zdali na szóstkę z plusem. Ich zachowanie niewątpliwie zasługuje na dużą aprobatę i wzór godny do naśladowania.

podkom. Wojciech Jabłoński