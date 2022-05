Obywatelska czujność plus skuteczna praca policjantów. Efekt – podejrzani o kradzież katalizatorów aresztowani Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki czujności mężczyzny – mieszkańca jednego z zielonogórskich osiedli – policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych, którzy wycinali katalizatory z różnych pojazdów na terenie miasta. Decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze obaj mężczyźni zostali aresztowani na 3 miesiące.

We wtorek (24 maja) w nocy około godziny 3:30 dyżurny Komendy Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie od mieszkańca jednego z osiedli w Zielonej Górze, który obudzony hałasem dobiegającym z pobliskiego parkingu wyjrzał przez okno i zauważył dwóch mężczyzn, prawdopodobnie wycinających katalizator z zaparkowanego volkswagena. Dyżurny po tym telefonie natychmiast wysłał na miejsce policyjnych wywiadowców. Ci pieszo udali się we wskazany rejon, gdzie po kilku minutach zauważyli osoby, które do zaparkowanego samochodu marki Honda ładowali leżące obok katalizatory. Jeden z mężczyzn na widok zbliżających się policjantów od razu zaczął uciekać, natomiast drugi został zatrzymany. Jednocześnie wywiadowcy przekazali informacje na temat uciekiniera innym patrolom. Po kilkunastu minutach, kilka ulic dalej, policjanci ruchu drogowego zatrzymali drugiego z mężczyzn, który aby uniknąć rozpoznania zdążył się już przebrać.

Zatrzymani mężczyźni w wieku 22 i 42-lata, nie są mieszkańcami Zielonej Góry. Przy samochodzie, którym przyjechali, a także w jego wnętrzu policjanci znaleźli kilka katalizatorów wyciętych już wcześniej z różnych pojazdów. Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że katalizatory zostały wycięte między innymi z dwóch samochodów marki Audi oraz dwóch volkswagenów. Zatrzymani byli już notowani przez policjantów z innych jednostek na terenie kraju. Jak powiedzieli policjantom, po kradzieży mieli zamiar wrócić do miejscowości, gdzie mieszkają. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa kradzieży, obaj zostali zatrzymani i przewiezieni na przesłuchanie.

Śledczy zebrali z sprawie materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie obydwu mężczyznom zarzutów kradzieży i skierowanie wniosku o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wystąpił z takim wnioskiem, a Sąd Rejonowy wydał decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za kradzież kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Śledczy ustalają czy aresztowani mężczyźni nie mają na swoim koncie także innych podobnych kradzieży.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.94 MB)