Potrącenie 15-latka na przejściu dla pieszych. Policjanci apelują o ostrożność

Pośpiech, zbyt szybka jazda i brak ostrożności — to wszystko przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wczoraj o godzinie 17.30 doszło do potrącenia chłopca w wieku 15 lat, który przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych. Poszkodowany trafił do legnickiego szpitala. Policjanci apelują o ostrożność na drodze - kierowco, przed przejściem dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność - zwolnij!

W środę, 25 maja o godzinie 17.30 na ul. Lipowej w Ścinawie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem osoby pieszej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że będącemu już na środku przejścia dla pieszych, 15-letniemu chłopcu, pierwszeństwa nie ustąpił kierujący samochodem osobowym marki Audi, 39-letni mieszkaniec powiatu górowskiego.



Małoletni został przetransportowany przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala w Legnicy. W wyniku tego zdarzenia doznał urazu głowy.



Kierujący samochodem twierdził, że nie zauważył pieszego, bo oślepiło go słońce. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. W chwili zdarzenia 39-latek był trzeźwy.



Piesi stanowią najbardziej zagrożoną wypadkami grupę wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Niestety, do większości zdarzeń z ich udziałem, dochodzi na przejściach dla pieszych.



Przypominamy! Kierowca ma przede wszystkim obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, a od 1 czerwca 2021 roku – również pieszemu wchodzącemu na to przejście. Zbliżając się do przejścia dla pieszych kierujący pojazdem musi zachować szczególną ostrożność, a więc m.in. każdorazowo zredukować prędkość, tak aby móc swobodnie się zatrzymać, nie narażając na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego. Trzeba bacznie obserwować nie tylko samo przejście dla pieszych, lecz także jego okolicę, aby umożliwić bezpieczne skorzystanie z przejścia tym, którzy właśnie na nie wchodzą. Nie należy omijać bądź wymijać samochodu kierowcy ustępującego pierwszeństwa pieszemu. Nie wolno wtedy próbować zdążyć przed pieszym. W takiej sytuacji złym pomysłem jest też rozpoczynanie manewru wyprzedzania. Kierowca powinien pamiętać o kierowaniu się zasadą ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu, zwłaszcza widząc dziwne zachowanie pieszego czy innych kierujących w okolicach przejścia. Nie wolno też parkować w pobliżu przejść dla pieszych. To znacznie ogranicza widoczność i naraża pieszego, ponieważ uniemożliwia bezpieczne skorzystanie z przejścia.



Obowiązki pieszych przy przekraczaniu jezdni

Nowe obowiązki nałożone na kierowców nie zwalniają pieszych z ich powinności. Zgodnie z przepisami pieszy może wejść na jezdnię w miejscu dozwolonym, po wcześniejszym upewnieniu się, że jego wejście na jezdnię i jej opuszczenie nie utrudni ruchu drogowego. Wchodząc na jezdnię i przekraczając ją, pieszy musi bezwzględnie zachować szczególną ostrożność, co oznacza zwracanie uwagi na sygnały dawane przez kierowców i na sygnalizację świetlną oraz obserwowanie innych uczestników ruchu. Jezdnię należy przekraczać pewnym i równomiernym krokiem, bez wykonywania gwałtownych ruchów, zwalniania czy zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby.



Czego pieszym nie wolno?

Pieszy nie może przechodzić przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności, na przykład w pobliżu zakrętów czy wierzchołków wzniesień, poza wyznaczonymi przejściami dla pieszych. Nie wolno także przebiegać przez jezdnię, wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, nie można też wychodzić na jezdnię na przykład zza autobusu. Nowo wprowadzona regulacja dodatkowo zabrania pieszym, którzy wchodzą na jezdnię lub przekraczają ją (także na przejściu dla pieszych) korzystania m.in. ze smartfona w sposób utrudniający obserwowanie sytuacji na jezdni czy przejściu dla pieszych.



W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego apelujemy o rozwagę i stosowanie przepisów ruchu drogowego.

(KWP we Wrocławiu / kp)