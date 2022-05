Wyjątkowa niespodzianka dla białostockich policjantów

Wyjątkową niespodziankę sprawił dziś białostockim policjantom kierowca, którego we wtorek pilotowali z rodzącą córką do jednej z białostockich klinik. Wdzięczny mężczyzna osobiście przyszedł do komendy, aby podziękować policjantom za "nieocenioną i natychmiastową pomoc". Przekazał również dobrą wiadomość. Już godzinę po przybyciu do kliniki został dziadkiem. Mamie i Antosiowi życzymy dużo zdrowia i jeszcze raz serdecznie gratulujemy.