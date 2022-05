Zbiórka krwi pod hasłem "Pomaganie Mamy we krwi" Data publikacji 26.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do tego, jak ważne jest oddawanie krwi dla innych, nie trzeba nikogo przekonywać. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu po raz kolejny zorganizowali zbiórkę krwi. Tym razem pod hasłem „Pomaganie Mamy we krwi”, nawiązujące do dzisiejszego Dnia Matki. Przeczytajcie naszą rozmowę z mamą policjantką, która również jest honorowym dawcą krwi.

26 maja, w Dniu Matki, na parkingu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się zbiórki krwi. Na miejscu był krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Policjanci w codziennej służbie niejednokrotnie chronią życie i zdrowie mieszkańców naszego regionu, dlatego doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest krew. Nieraz są świadkami tragicznych wypadków z których do szpitala przewozi się rannych wprost na stół operacyjny. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach np.: dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy operacjach, a także przeszczepach narządów.

W dzisiejszej zbiórce krwi uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni z całego garnizonu opolskiego. Łącznie zebrano 9 litrów krwi.

Jeden dawca może oddać jednorazowo 450 ml. Warto zachęcać do regularnego oddawania krwi rodzinę i przyjaciół. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku, a mężczyźni 6 razy – jednak nie częściej niż co 8 tygodni.

Rozmowa z sierż. sztab. Małgorzatą Gostkowską

mł. asp. Przemysław Kędzior, Zespół Prasowy KWP w Opolu: Gdzie pracujesz i co należy do Twoich codziennych obowiązków?

sierż. sztab. Małgorzata Gostkowska: Pracuje w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu. Na tym stanowisku jestem prawie od 4 lat. Na co dzień zajmuje się dochodzeniami i śledztwami, wyjaśniam między innymi przyczyny wypadków drogowych.

PK: Wiem, że jesteś mamą. Jak udaje ci się łączyć obowiązki służbowe z byciem mamą?

MG: Tak, jestem mamą trójki chłopaków w wieku 22, 14 i 10 lat. Bycie mamą tych młodych mężczyzn to prawdziwe wyzwanie, które wiele mnie nauczyło. To życiowe doświadczenie okazało się bardzo przydatne w mojej służbie. Nie do przecenienia jest umiejętność dobrej organizacji czasu i bycia opanowaną w sytuacjach stresowych. Dzieciom trzeba poświęcić dużo czasu i uwagi. Wymaga to ode mnie dobrej organizacji. Uwielbiam aktywnie spędzać czas z moimi synami. Wolne chwile wykorzystujemy na sport, przede wszystkim górskie wycieczki i kontakt z naturą.

PK: Poza służbą i byciem rodzicem jesteś również honorową dawczynią krwi. Jak długo już oddajesz krew i co skłania Cię do krwiodawstwa?

MG: Krew oddaje od początku swojej służby w Policji. To już od prawie 10 lat. Po raz pierwszy krew oddałam na kursie podstawowym w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. Od tamtego czasu, jeśli czas i możliwości pozwalają, z chęcią uczestniczę w akcjach oddawania krwi.

PK: Komu poleciłabyś honorowe krwiodawstwo?

MG: Każdemu człowiekowi, który może i chce pomóc drugiej osobie. Pamiętajmy, że zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci potrzebują naszej krwi. Pracując przy różnych zdarzeniach, nierzadko też przy wypadkach, widzę jak bardzo jest ona potrzebna. Krew to jedna z nielicznych substancji, której nie można wytworzyć sztucznie, nie da się jej zastąpić czymś innym. Kiedyś przeczytałam takie zdanie "Krew jest najcenniejszym darem jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi". Zgadzam się całym sercem z tym zdaniem. Honorowe krwiodawstwo to bezinteresowna pomoc innym ludziom. Nie ma lepszego podziękowania jak świadomość, że komuś mogłam uratować życie.

Dziękuje za rozmowę.