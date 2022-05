Skradziony z Niemiec mercedes odzyskany przez policjantów po kilku godzinach Data publikacji 27.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Skuteczna praca policjantów doprowadziła do odzyskania po kilku godzinach od kradzieży skradzionego na terenie Niemiec samochodu marki Mercedes Sprinter. Wartość samochodu to ponad 161 tysięcy złotych. W sprawie zatrzymano 31 letniego mężczyznę, który decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Policjanci z Komisariatu Policji w Szprotawie w ramach pracy operacyjnej ujawnili i odzyskali samochód marki Mercedes Sprinter, który został skradziony na terenie Niemiec w nocy 24 maja. Pojazd został odzyskany tego samego dnia rano kilka godzin po kradzieży. Policjanci wykonali czynności, zabezpieczyli wszystkie ślady. Do sprawy zatrzymany został 31-letni mężczyzna mieszkaniec Szprotawy. Zatrzymany usłyszał zarzut paserstwa. Według kodeksu karnego przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Decyzją Sądu Rejonowego w Żaganiu, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

starszy sierżant Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu