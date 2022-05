Seniorze bądź ostrożny - nie wpuszczaj do mieszkania nieznajomych osób Data publikacji 27.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie każdy, kto puka do mieszkania ma uczciwe zamiary. Przekonał się o tym się 87-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego. Starszy pan wpuścił do mieszkania kobietę, która chciała zostawić w drzwiach wiadomość dla sąsiada. Mieszkaniec Jaroszowca padł ofiarą przestępstwa i stracił 1700 złotych.

25 maja br. o godzinie 11.00, do jednego z mieszkańców Jaroszowca zapukali kobieta i mężczyzna. Kiedy właściciel mieszkania otworzył drzwi para poprosiła go o długopis i kartkę. Twierdzili, że nie zastali sąsiada i chcieli napisać do niego wiadomość. Nieświadomy zagrożenia senior wpuścił kobietę do środka i udał się z nią do pokoju po kartkę i długopis. Kiedy znalazł rzeczy o które prosiła, odprowadził ją do drzwi wyjściowych. Po chwili 87-latek wrócił do pokoju i wtedy zorientował się, że ze stołu zniknęło 1700 złotych - pieniądze, które miał przygotowane na opłacenie rachunków. Zdenerwowany sytuacją 87-latek wyszedł z mieszkania szukać pomocy.

Apelujemy do mieszkańców o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności. Nie wpuszczajmy do mieszkania osób nieznajomych, tylko w taki sposób możemy ustrzec się przed podobnymi sytuacjami. Bądźmy czujni i stosujmy zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do obcych. Nie obawiajmy się powiadomić o zagrożeniu Policję. Nie dawajmy szans przestępcom!

Pamiętajmy, że sprawcy dostają się do mieszkań pod różnymi pretekstami np. z prośbą o wodę, czy sprzedając artykuły przemysłowe. Sprawcy kradzieży czy oszustw na szkodę osób starszych często wcześniej szczegółowo rozpoznają sytuację rodzinną i materialną ofiary. Zdarza się, że jest to kobieta lub mężczyzna i kobieta, których obecność ma wzbudzić dodatkowe zaufanie. Schemat działania od lat jest ten sam: kiedy oszuści znajdą się wewnątrz mieszkania jedna osoba odwraca uwagę właściciela, a druga szuka wartościowych przedmiotów lub gotówki. Nie trwa to zbyt długo, ponieważ ludzie trzymają pieniądze w bardzo podobnych miejscach tj. szufladach, szafach, pod ubraniami czy ręcznikami. Jak złodzieje zdobędą to co chcieli, natychmiast wychodzą i znikają. Zwykle poszkodowani szybko orientują się, że coś im zginęło.

Apelujemy również do mieszkańców o zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami obcymi, szczególnie takimi, które namawiają nas do wypłacenia i przekazania pieniędzy. Pamiętajmy, że przez telefon każdy może być wnuczkiem, policjantem, urzędnikiem, synem znajomego. Dlatego należy zachować ostrożność i kierować się ograniczonym zaufaniem wobec rozmówców podających się za bliskich, potrzebujących wsparcia finansowego lub innych osób, które zapewniają o chęci ochrony naszych oszczędności. Nie należy także wpuszczać do domu nieznajomych i przekazywać im pieniędzy.

Pamiętajmy, że Policja nigdy nie żąda od mieszkańców czy osób postronnych pieniędzy. Nie prosi również przez telefon o udział w policyjnych działaniach i nie wtajemnicza w szczegóły operacyjnych akcji. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy niezwłocznie powiadomić Policję, rozłączając poprzednią rozmowę i dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Apelujemy również o zachowanie ostrożności w sieci. Ostrzegamy przed osobami podającymi się za przedstawicieli banków, urzędów czy instytucji. W ostatnim czasie w Małopolsce odnotowano wiele takich przypadków. Do jednostek Policji zgłaszają się osoby, które otrzymały sms-a z fałszywym linkiem. Klikając w niego, dajemy przestępcom nieautoryzowany dostęp do naszych rachunków bankowych. Sprawcy następnie generują kody blik i dokonują wypłaty środków pieniężnych z bankomatów. Policjanci apelują i ostrzegają także przed fałszywymi sms-ami.Wiadomości te często zawierają prośbę o dopłatę za energię elektryczną czy gaz. Mogą to być również sms-y od osób podszywających się np. pod firmy kurierskie. Dlatego też nigdy nie wchodźmy w podejrzane linki, nie podawajmy danych wrażliwych oraz nie instalujmy aplikacji niewiadomego pochodzenia. Zachowajmy czujność! Jeśli mamy wątpliwości co do wiarygodności przesłanej informacji, zweryfikujmy ją, dzwoniąc do odpowiedniej instytucji.

Linki do innych ostrzegawczych komunikatów:

(KWP w Krakowie / mw)