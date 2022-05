Otrzymałeś SMS z informacją o konieczności dopłaty do przesyłki? Uważaj, to może być oszustwo! Data publikacji 27.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 1,99 PLN. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność klikając w link….” Otrzymałeś SMS-a o takiej treści. Bądź ostrożny! To może być oszustwo!

Wciąż pojawiają się nowe sposoby, którymi przestępcy próbują nas oszukać. Przykładem ich działalności jest podszywanie się między innymi pod firmy kurierskie, które wysyłają sms-y z linkiem do strony, na której należy dokonać rzekomej dopłaty do przesyłki.



Zazwyczaj kwota, jaką należy wpłacić, jest bardzo niska. Treść takiej wiadomości może być następująca: „Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 1,99 PLN . Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność klikając w link….”. Osoba, która otrzyma taką wiadomość i rzeczywiście oczekuje na paczkę, jest łatwym celem dla przestępców. Zaniepokojona wchodzi w przesłany link, który może zawierać wirusy lub przekierować na stronę łudząco podobną do strony banku bądź operatora płatności. W ten sposób nasze loginy i hasła do kont lub aplikacji bankowych dostają się w niepowołane ręce. W efekcie, nasze konto bankowe może zostać wyczyszczone do zera.



Ku przestrodze publikujemy treść wiadomości SMS, która mogła być wysłana przez oszusta. Apelujemy o dokładne czytanie wiadomości tekstowych od rzekomych kurierów, operatorów sieci komórkowych lub innych firm. Pamiętajmy, aby nie wchodzić w przesłane linki, nie podawać kodów BLIK lub danych z kart płatniczych. Powinniśmy najpierw zweryfikować otrzymane informacje. Zajmie to nam parę minut, a może uchronić nasze ciężko zaoszczędzone oszczędności.