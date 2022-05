Podziękowania za uratowanie życia dla białogardzkich policjantów Data publikacji 27.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie wpłynęło podziękowanie od mieszkanki Białogardu dla policjantów z białogardzkiej komendy. Dzięki ich szybkiej reakcji i profesjonalnie udzielonej pomocy uratowany został jeden z członków rodziny.

Sytuacja miała miejsce pod koniec kwietnia br. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie zostali wysłani na interwencję na ul. Wojska Polskiego, gdzie na trawie miał leżeć mężczyzna. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Tam znaleźli leżącego twarzą do ziemi mężczyznę, który nie oddychał. Jego życie było zagrożone. Mundurowi natychmiast przystąpili do udzielenia mężczyźnie przedmedycznej pomocy. Dołączył do nich funkcjonariusz po służbie, który akurat był w tym rejonie. Policjanci prowadzili we trzech resuscytację krążeniowo-oddechową do przyjazdu służb medycznych, które udzieliły mężczyźnie dalszej pomocy.

Dzielnicowy st. asp.Przemysław Wojciukiewicz, sierż. Łukasz Liniewicz i post.Krzysztof Jaworski z ogniwa patrolowo-interwencyjnego wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Dzięki właściwej i szybkiej reakcji funkcjonariuszy interwencja miała szczęśliwe zakończenie.

(KWP w Szczecinie / mw)