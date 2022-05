Miejsce nielegalnej produkcji alkoholu zlikwidowane przez polkowickich kryminalnych Data publikacji 27.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach ustalili miejsce na terenie gminy Gaworzyce, w którym odbywała się nielegalna produkcja alkoholu. Zebrane przez kryminalnych informacje pozwoliły na zatrzymanie 43-letniego mężczyzny, a także przedstawienie mu zarzutu wytwarzania w nielegalny sposób alkoholu. Podczas tek akcji zabezpieczono ponad 100 litrów gotowego wyrobu oraz niemal 2,5 tysiąca litrów półproduktu przygotowanego do wytworzenia kolejnych litrów tego trunku. Do policyjnego depozytu trafiła również cała aparatura służącą do nielegalnej produkcji. Podejrzany za swój czyn odpowie przed sądem.

Funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą polkowickiej komendy dotarli do miejsca, gdzie w domowych i prowizorycznych warunkach odbywała się nielegalna produkcja alkoholu. Czynności operacyjne mundurowych pozwoliły ujawnić to miejsce, które było ukryte w budynku mieszkalnym i przyległym do niego budynku gospodarczym. Nielegalny proceder odbywał się wbrew podstawowym zasadom bezpieczeństwa i higieny.

Podczas rozmowy z policjantami zatrzymany mężczyzna tłumaczył się, że wytwarzał alkohol na własny użytek, jednak zabezpieczony materiał dowodowy może wskazywać o zupełnie innym działaniu, bowiem mundurowi przejęli łącznie 13 beczek z przygotowanym tzw. „zacierem” do wytworzenia alkoholu, całą instalację służącą do jego produkcji oraz ponad 100 litrów gotowego już wyrobu. W tej sytuacji policjanci będą kontynuować swoje czynności w opisanej sprawie.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty wytworzenia w nielegalny sposób alkoholu etylowego oraz usiłowania jego dalszego wytwarzania, za co grozi do jednego roku pozbawienia wolności.



mł. asp. Aleksandra Pieprzycka



Źródło: KPP w Polkowicach

sierż. szt. Bartosz Łopatka

tel. 600 229 096

Opis filmu: Film przedstawia policjantów którzy wchodzą do pomieszczenia gdzie znajdują się beczki Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.5 MB)