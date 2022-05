Jednego dnia zebraliśmy ponad 12 litrów krwi w ramach akcji „103 litry krwi na 103. rocznicę powstania Policji” Data publikacji 27.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 26 maja 2022 roku na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzona została kolejna zbiórka krwi za pomocą mobilnego krwiobusa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ramach akcji „103 litry krwi na 103 rocznicę powstania Policji”.

Zgłosiło się 31 policjantów i pracowników Policji z garnizonu małopolskiego, z czego 28 osób oddało krew. Zebrano łącznie 12 600 ml krwi. Wszystkim, którzy włączyli się do akcji należą się słowa podziękowania i uznania. Krew to jedyny w swoim rodzaju dar, którego nie można wyprodukować. Pobrana krew pozwoli zabezpieczyć ten cenny dar dla chorych i potrzebujących ze szpitali i klinik naszego regionu.



Akcja „103 litry krwi na 103. rocznicę powstania Policji” potrwa do końca lipca br. W przypadku oddawania krwi indywidualnie w RCKiK lub oddziałach terenowych na terenie całego województwa, przy rejestracji należy poinformować, że oddaje się krew na akcję „103 litry krwi na 103 rocznicę powstania Policji” lub podać nr akcji, M103.

(KWP w Krakowie / kp)