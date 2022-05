Krakowscy policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami Data publikacji 27.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Krakowie przy ścisłej współpracy z Prokuraturą Rejonową Kraków-Podgórze przeprowadzili działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą zajmująca się handlem narkotykami. Szajka działała od grudnia 2019 roku do maja 2022 roku. Funkcjonariusze zatrzymali 12 mężczyzn zamieszanych w nielegalny proceder oraz 20-letnią kobietę podejrzaną o posiadanie środków odurzających. Członkowie grupy przestępczej mieli powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednej z krakowskich drużyn piłkarskich.

23 maja br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, działając wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i przy wsparciu policjantów z innych wydziałów i komisariatów krakowskiej komendy miejskiej, przeprowadzili zorganizowaną akcję zatrzymania młodych osób podejrzewanycho udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu i udzielaniem znacznych ilości narkotyków. Śledczy działając w oparciu o zdobytą wiedzę operacyjną oraz realizując postanowienie Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze pojechali do kilkunastu mieszkań zlokalizowanych w różnych częściach Krakowa, gdzie zamieszkiwać miały wytypowane osoby.

Policjanci zatrzymali podejrzewanych oraz przeszukali ich mieszkania, w których znaleźli m.in. łącznie 130 gramów marihuany, 50 gramów mefedronu, telefony komórkowe, laptopy, gotówkę w łącznej kwocieponad 8 tys. złotych, maczetę, gaz oraz odzież i emblematy kibicowskie.

Policjanci zatrzymali łącznie 13 osób, w tym 12 młodych mężczyzn oraz 20-letnią kobietę. Wszyscy zostali przewiezieni do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, a następnie doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Podgórza. Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ustalili, że zatrzymani mężczyźni działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Ponadto członkowie szajki od grudnia 2019 roku do maja 2022 roku wprowadzali do obrotu znaczne ilości substancji odurzających oraz środków psychotropowych oraz udzielali je innym osobom. W tym czasie młodzi mężczyźni mogli wprowadzić do obrotu nawet 40 kg mefedronu i uzyskać z tego tytułu około 480 tys. złotych oraz prawie 17 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 200 tys. złotych. Ponadto dilerzy mogli rozprowadzić nie mniej niż 1,6 kg amfetaminy o wartości 5600 zł oraz ecstasy w ilości nie mniejszej niż 1 kg o wartości 4000 zł.

24 maja br. decyzją Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze szóstka zatrzymanych, w wieku od 18 do 26 lat, objęta została policyjnymi dozorami oraz poręczeniami majątkowymi. 25 maja br. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza, w oparciu o zebrany materiał dowodowy przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące dla pozostałych sześciu mężczyzn.

Zatrzymani mężczyźni odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz za udzielanie ich innym osobom, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Ponadto siedmiu z nich czeka odpowiedzialność karna za nieuprawnione posiadanie znacznych ilości narkotyków, za co kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia. Młoda kobieta odpowie za posiadanie środków odurzających, co zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Krakowie / mw)