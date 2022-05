Seniorka z Niemiec odnaleziona we Wrocławiu Data publikacji 27.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 77-letnia kobieta, która zaginęła na terenie Niemiec, została odnaleziona we Wrocławiu. Szybko podjęte skuteczne działania policjantów z komisariatu na Krzykach, pozwoliły na nawiązanie kontaktu z rodziną zaginionej. Seniorka cierpi na chorobę Alzheimera, przez co zagubiła się i dotarła aż do Polski. Finał akcji znalazł już szczęśliwe zakończenie.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław - Krzyki otrzymali informację o kobiecie, która przebywa w jednym ze schronisk przy ul. Strzegomskiej. Została ona przywieziona tam przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Pogotowie Ratunkowe otrzymało zgłoszenie od zaniepokojonej osoby, która zauważyła późnym wieczorem seniorkę w jednej z bram przy ul. Grota-Roweckiego.

77-letnia obywatelka Niemiec nie wymagała hospitalizacji i trafiła do schroniska przy ul. Strzegomskiej, skąd odebrali ją krzyccy policjanci. Otoczyli ją opieką i natychmiast podjęli stosowne czynności, aby mogła ona wrócić do domu. W bardzo krótkim czasie nawiązana została międzynarodowa współpraca, która umożliwiła powiadomienie męża kobiety o jej odnalezieniu. Do czasu przyjazdu rodziny, seniorka została przyjęta do ośrodka przy ul. Rydygiera.

Pamiętajmy, że choroba Alzheimera to bardzo poważne schorzenie. Nie bądźmy obojętni wobec osób, które przechodząc obok nas sprawiają wrażenie zagubionych, nieumiejących się odnaleźć. Zatrzymajmy się na chwilę i upewnijmy czy poradzą sobie sami, czy potrzebują pomocy. Jeśli tak, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.

(KWP we Wrocławiu / mw)