Mając 2 promile jechał samochodem drogą S8 w kierunku Warszawy - zatrzymali go policjanci z dolnośląskiej grupy SPEED

Grupa SPEED to policjanci, którzy zajmują się na co dzień zwalczaniem agresywnych zachowań na drodze. Tak też było ostatnim razem, kiedy funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu pełnili służbę w nieoznakowanym radiowozie na trasie S8 w kierunku Warszawy. Policjanci zauważyli kierującego BMW, który jechał ze znaczną prędkością. Po sprawdzeniu wyszło na jaw, że 39-latek jest nietrzeźwy i nie ma uprawnień do kierowania pojazdem. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje sąd. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.