Policjanci z urodzinową niespodzianką dla Krzysia Data publikacji 27.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Radomscy policjanci odwiedzili 7-letniego Krzysia, który na co dzień walczy z pęcherzykowym oddzieleniem naskórka. Cały czas policjanci zbierają też dla 7-latka nakrętki.

W miniony czwartek policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz asp. sztab. Robertem Królem z Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz dzielnicowym z KP I w Radomiu asp. Sylwestrem Malmonem odwiedzili z urodzinowymi życzeniami zdrowia i upominkami 7-letniego Krzysia Czupryna.

Spotkanie to było ogromną niespodzianką dla chłopca, którego marzeniem jest zostać policjantem. Krzysio od urodzenia cierpi na bardzo rzadką chorobę EB - pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Jest to najboleśniejsza choroba na świecie. Rani go dotyk, ubranka, zabawki, a nawet jedzenie. Rany bolą jak oparzenie 2 i 3 stopnia, są też wewnątrz organizmu. Dziecko chodzi cały czas i śpi w opatrunkach.

Radomscy policjanci już kilkukrotnie wspierali akcje, których celem był zakup specjalnych opatrunków zabezpieczających rany oraz chroniących skórę przed urazami.

Cały czas policjanci zbierają też dla 7-latka nakrętki. Pamiętajmy, że ten niewielki przedmiot, konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Jedna zakrętka na pozór nic nie znaczy, ale liczy się efekt skali. Zakrętki są odsprzedawane jako surowiec do firm recyklingowych, a tam przerabiane na granulat, z którego produkuje się na przykład plastikowe wiadra czy narzędzia.

Akcję pomocy dla Krzysia prowadzi też Caritas Diecezji Radomskiej. Wszyscy, którzy chcą pomóc mogą przekazywać pieniądze na konto Caritasu z zaznaczeniem w tytule „Krzysio Czupryn”. Można też dokonać darowizny poprzez przekazanie 1 procenta podatku na rzecz KRS 0000222733 z opisanym celem „Krzysio Czupryn”.

Autor: mł. asp. Karolina Krawczyk

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 3.37 MB)