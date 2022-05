W ostatniej chwili chwycili go za nogi, gdy próbował wyskoczyć przez okno. Policjanci ze Starego Miasta uratowali 62-letniego wrocławianina Data publikacji 28.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z komisariatu przy ul. Trzemeskiej otrzymali informację od zaniepokojonej żony 62-letniego mieszkańca stolicy Dolnego Śląska, który podjął dramatyczną decyzję, chcąc popełnić samobójstwo. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna przebywa w swoim domu na terenie ścisłego centrum Wrocławia. Funkcjonariusze ze Starego Miasta natychmiast pojechali pod wskazany w zgłoszeniu adres. Na miejscu wraz ze strażakami przy pomocy wysięgnika koszowego dostali się do wnętrza lokalu, w którym zabarykadował się desperat. We wnętrzu mieszkania dostrzegli 62-latka i w ostatniej chwili chwycili go za nogi, gdy próbował wyskoczyć przez znajdujące się na drugim piętrze okno. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie została mu udzielona pomoc medyczna.

Policjanci z komisariatu na wrocławskim Starym Mieście otrzymali informację o mężczyźnie, który chce popełnić samobójstwo. Natychmiast na adres wskazany w zgłoszeniu pojechali funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz prewencji. Policjanci wiedzieli, że muszą działać błyskawicznie i już po krótkim czasie stali pod domem, w którym miał przebywać opisany w zgłoszeniu mężczyzna. Mundurowi wiedzieli, że muszą działać szybko, gdyż czas w tym przypadku odgrywał ogromną rolę. Mieli też świadomość, iż niektóre ze zgromadzonych przed budynkiem osób nagrywają całe zdarzenie. Korzystając z pomocy obecnych na miejscu strażaków i wyciągnika koszowego weszli do mieszkania, gdzie zobaczyli mężczyznę, który podbiegł do okna i niebezpiecznie wychylił się na zewnątrz. W ostatniej chwili policjanci chwycili desperata za nogi i bezpiecznie wciągnęli do wnętrza.

62-latek został przekazany w ręce wezwanych na miejsce medyków, a następnie przetransportowany do szpitala, gdzie została mu udzielona dalsza pomoc medyczna.

Natychmiastowa reakcja i wyszkolenie funkcjonariuszy z pewnością zapobiegły ludzkiej tragedii.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć gorsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami m.in. z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia, którzy dyżurują pod numerem telefonu 71 796 40 85. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

(KWP we Wrocławiu /ar)