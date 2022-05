Uratowali rozbitków Data publikacji 30.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni wodniacy z z Myszkowa pełniący służbę w sobotę na zbiorniku wodnym w Poraju, udzielili pomocy 3 osobom znajdującym się w wodzie. Mundurowi przystąpili do akcji ratunkowej, kiedy zauważyli na środku zalewu przewróconą łódź. Na szczęście, nikomu z uczestników rejsu nic się nie stało.

W sobotę, 28.05.2022 r., mundurowi z Posterunku Wodnego w Poraju pełnili służbę na terenie zbiornika wodnego. Około godziny 14.10 wodniacy zauważyli wywróconą łódź i trzy osoby w wodzie. Dwaj mężczyźni w wieku 48 i 23 lat oraz i 21-letnia kobieta znajdowali się w wodzie, a ich łódź, którą żeglowali, przewróciła się do góry żaglem i nie byli w stanie podnieść jednostki do pionu. Z ich relacji wynikało, że podczas rejsu nastąpił silny podmuch wiatru, co spowodowało przewrócenie się żaglówki. Zadaniem mundurowych było więc wciągnięcie ich na pokład łodzi patrolowej. Natomiast przewróconą łódź wyciągnęli na brzeg za pomocą liny cumowniczej. Jak się okazało, maszt żaglówki wbił się w dno i gdyby nie szybkie i zdecydowane działania mundurowych, nie wiadomo jak zakończyłby się ten rejs.

Jak co roku w tym okresie, pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa na wodnych terenach rekreacyjnych w Poraju realizują policjanci z Myszkowa i Częstochowy. Sobotnia akcja ratunkowa była drugą w tym sezonie, która zakończyła się pomyślnie. Nikt bowiem z ratowanych osób nie ucierpiał i nie wymagał hospitalizacji. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie tego typu sytuacje kończą się szczęśliwie. Konsekwencje braku rozwagi podczas wypoczynku nad wodą mogą niekiedy okazać się tragiczne w skutkach. Jeszcze raz apelujemy o rozsądek.

(KWP w Katowicach / mw)