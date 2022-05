Ugodziła nożem swojego partnera Data publikacji 30.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Tychów zatrzymali nietrzeźwą 27-letnią kobietę, która podczas awantury ugodziła nożem swojego partnera. Mężczyzna trafił do szpitala. Na szczęście obrażenia nie zagrażają jego życiu. Podejrzana usłyszała już prokuratorskie zarzuty uszkodzenia ciała i spowodowania uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 2 lat więzienia.

W miniony czwartek, 26 maja 2022 r. przed godziną 20.00 policjanci z Tychów interweniowali przy ulicy Darwina. Mundurowi otrzymali zgłoszenie, że ma się tam znajdować mężczyzna z ranami ciętymi.

Na miejscu obecna Załoga Pogotowia Ratunkowego udzielała pierwszej pomocy poszkodowanemu. W rozmowie z mężczyzną policjanci ustalili, że chwilę wcześniej w mieszkaniu doszło do awantury z jego partnerką. Kobieta miała ugodzić nożem 33-latka, powodując u niego rany cięte rąk i brzucha. Poszkodowany z obrażeniami niezagrażającymi jego życiu trafił do szpitala. Mundurowi udali się do mieszkania i zatrzymali 27-latkę podejrzaną o dokonanie uszkodzenia ciała swojego partnera. Kobieta miała prawie półtorej promila alkoholu w organizmie. Kobieta usłyszała już zarzut uszkodzenia ciała na okres poniżej 7 dni.

Decyzją prokuratora została objęta policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwo grozi jej do 2 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / sc)