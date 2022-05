Ukradli kable zasilające szpital w prąd. Trzech mężczyzn zatrzymanych przez policjantów Data publikacji 30.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie ma słów opisujących skrajny brak respektowania życia i zdrowia ludzkiego, jakim wykazało się trzech mieszkańców powiatu sulęcińskiego. Kierowani przez chęć nielegalnego zarobku, mężczyźni zniszczyli newralgiczną infrastrukturę, zasilającą szpital pulmonologiczno – kardiologiczny w prąd. Nie trudno wyobrazić sobie, co może się stać w przypadku pacjentów podłączonych do respiratorów w momencie, w którym urządzenie odcięte zostanie od prądu, a agregat nie zadziała prawidłowo. Kryminalni w zaledwie kilka dni ustalili i zatrzymali sprawców przestępstwa. Łączna wartość spowodowanych strat wyniosła 27 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o tymczasowych aresztach. Mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Wraz z początkiem maja bieżącego roku, sulęcińscy kryminalni otrzymali informację o kradzieży do jakiej doszło na terenie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu. Łupem złodziei padło kilkadziesiąt metrów kabla elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego oraz włazy zabezpieczające miejsce ich położenia. Zniszczenie tak newralgicznej infrastruktury, zasilającej placówkę medyczną w prąd wiązało się ze sprowadzeniem niebezpieczeństwa powszechnego. Nie trudno wyobrazić sobie, co może się stać w przypadku pacjentów podłączonych do respiratorów w momencie, w którym urządzenie odcięte zostanie od prądu, a agregat nie zadziała prawidłowo. Policjanci od razu przystąpili do działania. Za punkt honoru postawili sobie jak najszybsze ustalenie sprawcy bądź sprawców kradzieży, na szali której położone zostało ludzkie życie. Dzięki ogromnej determinacji, zaangażowaniu i doświadczeniu, funkcjonariusze zaledwie kilka dni od otrzymania zgłoszenia, byli już na tropie, jak się okazało, trzech mężczyzn odpowiedzialnych za zniszczenia oraz spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. 20,31 i 34-latek zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty zamachu na urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. To przestępstwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. To jednak nie koniec. Wszystko wskazuje na to, że usłyszą również zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego powodując uszkodzenie urządzenia doprowadzającego energię. To przestępstwo również zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Policji i Prokuratury, wobec dwóch mężczyzn Sąd zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci 2 miesięcy aresztu. Co kierowało mężczyznami, że zdecydowali się na tak skrajnie niebezpieczne działanie? Chęć szybkiego i łatwego zarobku, bowiem kable jak i włazy sprzedali w punktach skupu. Dla kilkuset złotych, ryzykowali ludzkim życiem i zdrowiem, a łączna wartość strat spowodowana ich przestępczą działalnością wyniosła 27 tysięcy złotych.

starszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie