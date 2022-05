Zatrzymani pseudokibice po meczu na Cichej Data publikacji 30.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj na stadionie Ruchu Chorzów rozegrany został mecz pomiędzy miejscowym klubem a Motorem Lublin. Niestety, nie należał on do spokojnych. 4 pseudokibiców drużyny gości i 3 z Ruchu Chorzów zostało zatrzymanych i trafiło do policyjnego aresztu...

Chorzowscy policjanci, wspierani przez mundurowych z katowickiego oddziału prewencji, samodzielnych pododdziałów z Bielska-Białej i Częstochowy oraz innych jednostek, zabezpieczali sobotni mecz pomiędzy Ruchem Chorzów a Motorem Lublin. Stróże prawa z prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalni, byli obecni na terenie całego miasta. Zabezpieczali trasy dojazdowe i okolice obiektu. Policjanci dbali, by każdy z uczestników meczu bez przeszkód dotarł na stadion, a potem równie bezpiecznie powrócił do domu. Niestety, w trakcie trwania meczu, na sektorze zajmowanym przez kibiców Ruchu Chorzów, doszło do naruszenia przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Pseudokibice z chorzowskiej drużyny nie tylko rozłożyli flagę wielkoformatową na sektorze, ale również odpalili materiały pirotechniczne. Już w trakcie meczu oraz bezpośrednio po nim, 4 pseudokibiców drużyny gości i 3 z Ruchu Chorzów zostało zatrzymanych i trafiło do policyjnego aresztu. Teraz o ich losie zdecyduje sąd.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy analizują zapisy z kamer i identyfikują kolejnych pseudokibiców, którzy dopuścili się naruszenia prawa. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chorzowie.

Przypominamy, że osoby, które podczas imprezy sportowej używają elementów odzieży lub przedmiotów, dzięki którym ich identyfikacja jest utrudniona lub niemożliwa, podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 tysiące złotych. Przestępstwem jest również wnoszenie lub posiadanie na imprezie masowej wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych i wybuchowych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów. Osoba, która łamie ten zakaz, popełnia przestępstwo, za które grozi kara nawet do 5 lat więzienia oraz zakazy wstępu na imprezy masowe.