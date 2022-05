Czterolatek zgubił mamę. Pomogli dzielnicowi Data publikacji 30.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Czteroletni chłopczyk z Ukrainy, podczas spaceru na oświęcimskich bulwarach odłączył się od mamy. Płaczące dziecko bez opieki znaleźli dzielnicowi. Mundurowi chcąc uspokoić malucha pokazali mu radiowóz, a następnie odnaleźli jego mamę.

W niedzielne przedpołudnie, 29.05.2022 r., tuż po godzinie 11.00, dzielnicowi w ramach obchodu rejonu służbowego patrolowali rejon miejskich bulwarów znajdujących się nad rzeką Sołą w Oświęcimiu. W pewnej chwili usłyszeli płacz małego dziecka, które rozpaczliwie wołało mamę. Policjanci natychmiast podbiegli do kilkuletniego chłopca. Zaczęli go uspokajać, lecz kiedy to nie pomogło zainteresowali go wyposażeniem policyjnego radiowozu. Po chwili maluch przestał płakać, więc dzielnicowi rozpoczęli poszukiwania matki. Kilka minut później zauważyli roztrzęsioną kobietę z niemowlakiem na ręku. Była to 32-letnia obywatelka Ukrainy poszukująca swojego czteroletniego synka. Z jej relacji wynikało, że chłopiec oddalił się od niej w chwili, gdy zajmowała się młodszym dzieckiem. Czterolatek został oddany pod opiekę matki. Kobieta podziękowała policjantom za odnalezienie dziecka.

W ostatnim czasie publikowaliśmy opis trzech podobnych przypadków, które również zakończyły się szczęśliwie:

Policjanci apelują o zapewnienie odpowiedniej opieki dzieciom. Przypominamy, że zgodnie z kodeksem wykroczeń rodzic lub opiekun, który mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany. Kodeks Karny przewiduje, że jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

(KWP w Krakowie / mw)