Trzy medale dla wałbrzyskiego policjanta w zawodach wyciskania sztangi leżąc Data publikacji 30.05.2022 Z dwoma srebrnymi medalami indywidualnie wrócił mł. asp. Łukasz Wółkiewicz z V Otwartych Mistrzostw Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW, które były przy okazji VIII Mistrzostwami Polski Służb Mundurowych w tej dyscyplinie. Policjant komendy miejskiej w Wałbrzychu dzięki zdobytemu wcześniej powołaniu w zawodach reprezentował Komendę Główną Policji, z którą zdobył także złoty medal drużynowo. Impreza sportowa w miniony weekend odbyła się we Wrocławiu.

Młodszy aspirant Łukasz Wółkiewicz wrócił do rywalizacji sportowej po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, jednak łącznie ten rodzaj sportu siłowego trenuje już od 20 lat i na co dzień należy do Klubu Sportowego Team Wrocław. W swoim dorobku ma zwycięstwa w Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 23, Mistrzostwach Polski Seniorów oraz Pucharze Polski. Wielokrotnie stawał także na niższych stopniach podium.

W rozegranych kilka dni temu pierwszych mistrzostwach wystartowało łącznie 200 zawodników i zawodniczek. Poza zawodnikami z Polski do turnieju zgłosili się także mundurowi sportowcy z Ukrainy. W kategorii 75 kg wałbrzyski funkcjonariusz w obu zestawieniach zajął drugie miejsce, podnosząc w drugiej próbie ciężar 167,5 kg. Łukasz Wółkiewicz został także wyróżniony i otrzymał powołanie do reprezentacji Komendy Głównej Policji. I to właśnie z tym zespołem w miniony weekend stanął we Wrocławiu także na najwyższym stopniu podium.

Mł. asp. Łukaszowi Wółkiewiczowi oczywiście gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów nie tylko sportowych.

podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: KMP w Wałbrzychu

