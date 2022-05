Kolejne sukcesy sportowe nowotarskiego policjanta Data publikacji 30.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Komisarz Stanisław Gąsienica-Samek wywalczył I miejsce w klasyfikacji drużynowej Służb Mundurowych oraz II miejsce indywidualnie w VIII Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w klasyfikacji mundurowej oraz cywilnej.

W dniach 21 - 22 maja br. we Wrocławiu odbyły się VIII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc "RAW" połączone z Mistrzostwami Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc "RAW"federacji WPC. W Mistrzostwach udział wziął funkcjonariusz nowotarskiej komendy, pochodzący i na stałe mieszkający w Zakopanem komisarz Stanisław Gąsienica-Samek. Stanisław indywidualnie startował w kategorii do 82,5 kg uzyskując wynik 187,5 kg, co dało mu II miejsce w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych zarówno w klasyfikacji mundurowej, jak i cywilnej. W kategorii, w której startował sklasyfikowano 25 zawodników.

Komisarz Stanisław Gąsienica-Samek jest również kierownikiem i zawodnikiem Reprezentacji Polskiej Policji w Sportach Siłowych. Drużyna Stanisława we Wrocławiu wywalczyła I miejsce w klasyfikacji drużynowej Służb Mundurowych pokonując między innymi zespoły: 16 Dywizji Zmechanizowanej WP, Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej, JWK, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Na co dzień policjant reprezentuje również barwy klubu Team Wrocław. Z drużyną klubu zajął III miejsce w klasyfikacji cywilnej. Obecnie komisarz Stanisław Gąsienica-Samek przygotowuje się do Mistrzostw Europy federacji WPC. W ubiegłym roku na Mistrzostwach Świata w Portugalii zajął II miejsce. Mistrzostwa Europy odbędą się pod koniec czerwca na Węgrzech, natomiast w tym roku celem są Światowe Igrzyska Służb Mundurowych (World Police and Fire Games), które rozegrane zostaną w Rotterdamie.

Funkcjonariusz od dawna odnosi wielkie sukcesy w wyciskaniu sztangi leżąc. Tylko w kwietniu tego roku zwyciężył w Mistrzostwach Polski Polskiej Unii Trójboju Siłowego w Zalesiu, a w Mistrzostwach Europy Federacji XPC w Wyciskaniu Sztangi Leżąc wywalczył dwa złote i jeden brązowy medal w kategorii wagowej 82,5 kg.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

(KWP w Krakowie / kp)