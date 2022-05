Policjant z komendy miejskiej we Wrocławiu uratował mężczyznę

St. sierż. Maciej Ilnicki, w czasie wolnym od służby, jadąc jedną z ulic Wrocławia dostrzegł unoszące się w okolicy kłęby czarnego, gęstego dymu. Policjant natychmiast udał się w miejsce, które stanowiło źródło zadymienia, a tam ujrzał pożar kilkunastu kontenerów mieszkalnych. Funkcjonariusz, który na co dzień pełni służbę w Wydziale Prewencji i Patrolowym komendy miejskiej, był pierwszy na miejscu. O zdarzeniu niezwłocznie poinformował oficera dyżurnego oraz pouczył obecnych na miejscu „obserwatorów” o konieczności oddalenia się od źródła zagrożenia. Gdy dostrzegł we wnętrzu słaniającego się na nogach mężczyznę, decyzja mogła być tylko jedna, wbiegł do zadymionego wnętrza i wyniósł poszkodowanego na zewnątrz w bezpieczne miejsce.